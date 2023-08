Praça Heróis de Alcântara ganha monumento na região sudeste

Em clima de emoção, a Prefeitura de São José dos Campos e o DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) entregaram nesta terça-feira (22) o monumento em homenagem às 21 vítimas do acidente no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, ocorrido há 20 anos.

O memorial fica na praça Heróis de Alcântara, no Jardim da Granja, região sudeste da cidade, e contou com a presença de familiares das vítimas e de autoridades militares e civis.

DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial)

“A melhor forma de prestigiar é continuar trabalhando em prol desse programa [espacial]”, disse o tenente-brigadeiro-do-ar e diretor-geral do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), Maurício Augusto Silveira de Medeiros, durante a entrega do monumento.

Medeiros afirmou que graças à contribuição desses profissionais que trabalhavam no dia do “lamentável acidente, hoje o programa espacial brasileiro continua firme”.

Prefeitura de São José dos Campos

O monumento, construído pela Prefeitura de São José dos Campos, traz placas dos órgãos envolvidos no programa espacial e da municipalidade. Conta também com uma placa com o nome de todas vítimas.

Durante evento, além do descerramento da placa, os familiares presentes receberammedalhas honoríficas.

A representante da comissão dos familiares, Doris Maciel Cezarini, agradeceu ao “belíssimo símbolo” destinado às vítimas. Para ela, o importante é não esquecer da importância do trabalho que cada um estava desempenhando. “Eles estavam tão perto da conquista da soberania brasileira no lançamento de satélites e isso vale sempre ressaltar.”

Monumento

O monumento está em uma base de concreto de seis metros de diâmetro. Foi construído um março para instalações das placas institucionais e, ao lado, foi instalado um protótipo de foguete lançador de Satélite montado pelo DCTA.

História

Há 20 anos, durante os preparativos para o lançamento do terceiro protótipo do Veículo Lançador de Satélites do Programa Espacial Brasileiro, ocorreu um aquecimento em dos propulsores causando um incêndio na plataforma do lançamento, que acabou destruindo a Torre Móvel de Integração do veículo, vitimando os técnicos do Instituto de Aeronáutica e Espaço. O acidente ocorreu no Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão.

Praça Heróis de Alcântara