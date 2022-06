Vem aí o primeiro Parque Indoor de São José dos Campos

No dia 30 de Junho o Clube Aquarela Kids inaugura a sua segunda unidade na cidade. Com 250 m2 será o primeiro parque indoor da cidade, localizado no Shopping Jardim Oriente, um Shopping totalmente moderno, seguro e dinâmico, com estacionamento gratuito. O Parque Indoor Aquarela Kids conta com: Loja Kids; Bomboniere diferenciada, espaço baby, espaço Kids, espaço teen, espaço Gourmet, banheiro Kids adaptado, fraldário, vários Trampolins, escorregador de 7 metros e cerca de 45 atividades no circuito Aventura.

Shopping Jardim Oriente

O conceito do clube é oferecer diversão Kids proporcionando experiências diferenciadas para todas as crianças, priorizando sempre a socialização e inclusão. Com diversão radical, eventos temáticos e ludicidade, os melhores monitores e recreadores de São José dos Campos tem a missão de encantar seus clientes dia a dia. Segundo Juliana Rodrigues e seu sócio Nilton Rodrigues CEOs do Grupo Aquarela Kids, a experiência de mercado e a gestão de qualidade, são os princípios que sustentam o sucesso de cada Unidade do Grupo Aquarela. A diversão com conceito, inovação e segurança veio para construir em São José dos Campos também uma rede de apoio aos pais que precisam deixar as crianças em um espaço seguro e interativo enquanto trabalham ou aproveitam um tempo para descansar, se divertir etc.

Os serviços atuais tanto da Unidade Colinas Shopping e unidade Shopping Oriente são: Contraturno Escolar, Colônia de Férias, Eventos externos (domiciliar e empresarial) aniversários, Vale Night aos pais, Excursão Escolar, Festas Temáticas com funcionamento de Segunda a Domingo (de acordo com horário de funcionamento de cada shopping).

Clube Aquarela Kids

Não deixe de conhecer o Clube Aquarela Kids na unidade Colinas Shopping e o Parque indoor Aquarela Kids no Shopping jardim oriente.

Para outras informações: 12 3209-5238