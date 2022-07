Carbonara é eleito o “queridinho” da Risoteria Villa Lobos em Campos do Jordão

Villa Lobos comemora o sucesso do primeiro mês em Campos e revela que o Risoto Carbonara ganhou destaque no cardápio; restaurante entrou para o roteiro da alta gastronomia da Serra.

A Risoteria Villa Lobos nem bem completou seu primeiro mês em Campos do Jordão/SP, nesse início de julho, e já tem um “queridinho” no cardápio: o inovador Risoto Carbonara. Super aconchegante e bem localizado nas proximidades da badalada Vila Capivari, o restaurante já entrou para o roteiro da alta gastronomia da Serra da Mantiqueira.

Mas, afinal, qual é a receita desse risoto que em tão pouco tempo já foi eleito o preferido pelos clientes? Bem, os detalhes estão guardados a “sete chaves” pelo chef Tercio Raddatz, no comando da casa. “A receita é segredo, mas o diferencial está na finalização”, ressalta.

Risoto Carbonara

O processo de preparação do molho Carbonara ganha um toque todo especial nas mãos do chef: para cada risoto são utilizadas três gemas caipiras, 25 gramas de queijo pecorino (feito com leite de ovelha) e 25 gramas do delicioso queijo grana padano. “A finalização do prato é feita com esse creme no lugar da manteiga e queijos como o de costume”, diz o chef, revelando ainda que o tempo fora do fogão antes que seja finalizado colabora para a cremosidade perfeita.

Risoto Carbonara Foto: Lucas Marco

Para harmonizar com o Carbonara, Raddatz indica um clássico: vinho chardonnay. No entanto, para quem prefere outras uvas, o Villa Lobos oferece inúmeros rótulos nacionais e internacionais. Ideal para o inverno na Mantiqueira: vinho, lareira e risoto!

O chef faz questão de ressaltar que o Villa Lobos trabalha com os melhores grãos: o conceituado Carnaroli, próprio para o típico “al dente” como pede uma boa receita de risoto—seja negro, branco e integral.

Por sinal, o Carbonara é o “queridinho”, mas sempre sujeito a perder seu trono, já que o cardápio conta com outras delícias na concorrência– como os risotos de filé mignon na cachaça envelhecida ou o de frutos do mar; assim como as opções vegetarianas como o de cogumelos portini com sálvia e queijo brie.

Se deu água na boca, a dica é conferir de perto estas delícias gastronômicas e aproveitar para passear em Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, que oferece inúmeros atrativos em meio à natureza e culturais – como a 52ª edição do Festival de Inverno que segue até 31 de julho. “Será, com certeza, uma alta temporada deliciosa!”, finaliza o chef.

Risoteria Villa Lobos

A Risoteria Villa Lobos está localizada à Avenida Senador Roberto Simonsem, número 249, no Capivari em Campos do Jordão/SP – com estacionamento próprio. Funciona de quarta a segunda-feira, do meio-dia às 23h. Informações e reservas pelo telefone (12) 39220505 e redes sociais, pelo instagram @risoteriavlobos.

Chef Tercio Raddatz