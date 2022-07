Inscrições abertas para a especialização médica do Hapvida NDI e Idomed

Estão abertas as inscrições para o primeiro programa de especialização médica oferecido em parceria do Hapvida NDI, maior sistema de saúde suplementar do país, com o Instituto de Educação Médica (Idomed), do grupo educacional Yduqs. Os interessados devem cadastrar seus dados no site https://especializacao.idomed.com.br e enviar a documentação exigida, como diploma de graduação e documento de identidade. Após efetuar a inscrição, o candidato passa por um processo seletivo composto por duas etapas: prova on-line com questões objetivas e discursivas e, posteriormente, entrevista com o médico supervisor da especialidade e análise de currículo.





Inédita no mercado de saúde, a especialização seguirá o mesmo padrão da residência médica no que tange à carga horária e ao conteúdo programático, e ainda vai proporcionar aos participantes aprendizados sobre gestão e liderança no mercado de saúde. As primeiras cidades a oferecerem o programa serão Fortaleza, Salvador, Belém, Manaus e Goiânia, nas especialidades de clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia. As aulas vão começar em setembro.





Com duração de 24 a 36 meses, dependendo da especialidade, o programa terá aproximadamente 80% da carga horária focada em atividades práticas, e 20% em suporte teórico, no modelo híbrido. Ao longo do programa, os médicos poderão fazer intercâmbio em unidades clínicas e hospitalares da Hapvida de qualquer cidade do Brasil, atuando, por um período de três a seis meses, em módulos eletivos da especialização. Além da vivência médica em hospitais de ponta, eles terão à disposição equipamentos de última geração, proporcionando o desenvolvimento dos mais recentes guidelines das suas especialidades.



A carga horária de 60 horas semanais é distribuída de maneira otimizada, possibilitando ao médico fazer até dois plantões de 12 horas por semana, com remuneração de R$ 1,5 mil cada. Com isso, ele consegue ter renda líquida mensal de até R$ 8,2 mil, já que a mensalidade da especialização será de R$ 3,8 mil.





Mais informações sobre o programa e as inscrições para as primeiras turmas podem ser encontradas na página https://especializacao.idomed.com.br.

O Hapvida é o maior sistema de planos de saúde e odontológicos do Brasil em número de beneficiários. Em 2022, a combinação de negócios do Sistema Hapvida com a NotreDame Intermédica (NDI) resultou na criação de uma das maiores operadoras de saúde verticalizadas do mundo, com cerca de 15 milhões de clientes e 18% de participação de mercado em planos de saúde. Tanto o Hapvida quanto a NDI participaram intensamente da consolidação do mercado de saúde nos últimos anos através de uma combinação de crescimento orgânico e aquisições. A companhia possui mais de 66 mil funcionários, cerca de 27 mil médicos e 33 mil dentistas. Com a missão de garantir o acesso a saúde de qualidade a um custo eficiente, a empresa comercializa planos de saúde e odontológicos e presta serviços através de rede assistencial própria composta por 85 hospitais, 77 prontos atendimentos, 318 clínicas médicas e 269 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Para mais informações, acesse: http://hapvida.com.br e ri.hapvida.com.br.



O Idomed é um grupo que reúne 17 escolas médicas e consolida a tradição de mais de 25 anos de experiência nesse segmento. Está presente em todas as regiões do país, com mais de 7 mil alunos e foco em excelência no ensino, aprendizado prático, tecnologia aplicada, desenvolvimento docente e conexão com a carreira médica. O grupo oferece programas de graduação, pós-graduação, especialização e cursos de aperfeiçoamento e atualização, e está entre os líderes na incorporação de tecnologia educacional voltada à formação em Medicina. Para mais informações, acesse: idomed.com.br.

