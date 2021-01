Chef Gino Contin ensina a preparar Pizza de Mignon

Pizzaiolo faz releitura de receita tradicional Napolitana combinando cubos da carne com muçarela de Búfala e Pecorino

Para quem adora a combinação de pizza com carne, o Chef Gino Contin decidiu compartilhar uma sugestão que faz sucesso no cardápio do seu Maverick Thematic Music Bar que fica em Limeira, no interior de São Paulo.

Chef Gino Contin-Foto:Divulgação

A receita é da Pizza de Mignon, Búfala, Pecorino e Tomilho Limão, uma reinterpretação de uma pizza tradicional branca de carne moída e muçarela da cidade de Nápoles criada pelo pizzaiolo Ciro Coccia, que ficou famoso como o Rei da Margherita.

“Essa pizza é conhecida como pizza branca por não levar passata de tomate (tomate pelado italiano batido) em sua base. Ela tem cubos de mignon, queijo pecorino ralado e tomilho limão que, combinados, proporcionam aroma e sabor únicos”, explica o chef.

Para quem quer preparar uma autêntica Pizza Napolitana, o chef dá a receita da sua massa de longa fermentação que é suficiente para abrir três redondas. Confira!

MASSA DE PIZZA DE LONGA FERMENTAÇÃO

Ingredientes:

1kg de farinha de trigo, de preferência italiana 00

600ml de água

3g de fermento seco

30g de sal

Semolina ou fubá para abrir a massa

Modo de preparo:

Massa: Separe um pouco da água para dissolver o sal. Coloque o restante da água numa tigela e acrescente os ingredientes secos aos poucos. Quando chegar na metade dos ingredientes, coloque a água com sal e depois o restante da farinha. Sove a massa e deixe descansar em recipiente fechado por 12h. Caso queira fazer longa fermentação, deixe por mais 12 horas na geladeira. Divida a massa fermentada em quatro partes e boleie. Polvilhe uma superfície com semolina ou fubá e abra uma das partes da massa com as mãos marcando a borda da pizza com os dedos. Coloque em uma forma de pizza e leve para assar em forno alto por 10 a 12 minutos.

PIZZA DE MIGNON, BÚFALA, PECORINO E TOMILHO LIMÃO

Ingredientes:

350 g de massa de longa fermentação para pizza napolitana

250g de mignon cru cortado em pequenos cubos

270 g ou 8 fatias de muçarela de búfala em barra cortada em fatias

Queijo pecorino para ralar finamente em cima do mignon

Tomilho limão fresco

Azeite de oliva.

Modo de preparo:

Abra com 35 cm, dica: fica mais fácil você abrir a massa sobre sêmola fina ou fubá o que dará uma textura aveludada na borda depois de assado. Polvilhe um pouco de sêmola e coloque a massa aberta sobre ela. Cubra a massa com as fatias de muçarela de búfala, espalhe o mignon em cubos de maneira homogênea sobre a superfície e finalize ralando pecorino (parmesão de leite de cabra) finamente sobre o mignon, é ele que irá temperar a carne e ajudar no processo de cozimento, regue com um fino fio de azeite. Leve a pizza ao forno, para ter um digna borda napolitana o forno deve estar acima de 350°C e bem pré-aquecido. Se você não tiver forno a lenha, asse em forno alto até que a borda fique corada. Tire a pizza do forno, coloque sobre uma forma e esmiúce o tomilho limão sobre toda a pizza.

SOBRE O MAVERICK THEMATIC MUSIC BAR

O Maverick Thematic Music Bar abriu as portas na cidade de Limeira em 2002. Naquela época o lugar era um dos poucos bares temáticos do Brasil e um dos primeiros do interior paulista a seguir essa tendência americana, com sua decoração com memoro mobília sobre carros antigos e música de qualidade, reunindo o melhor das décadas de 50 a 70.

Não demorou muito para o bar se tornar um point para os amantes de carros antigos que faziam seus encontros e expunham suas máquinas no local. Em relação à gastronomia, a casa começou oferecendo comidas de boteco e uma farta carta de cervejas importadas que eram raridade na época e, ao longo desses anos, o Mav se tonou uma das mais conceituadas pizzarias napolitanas do Brasil comanda pelo chef Gino Contin Júnior, seu fundador que também implementou no lugar uma adega especializada em rótulos brasileiros e de vinhos fora do mainstream.

Hoje, com 18 anos, o Maverick consolidou sua vocação como centro etílico, gastronômico e cultural, promovendo também cursos de pizzas napolitanas com o intuito de ampliar o conhecimento das pessoas sobre essa cultura, atendendo alunos de todo o país e marcando presença nas redes sociais com várias receitas autorais criadas pelo chef.

MAVERICK THEMATIC MUSIC BAR

Rua Paschoal Marmo, 908 – Jardim São Paulo- Limeira – SP

Telefones: (19) 3441-3721 e 3443-2276

Horário de funcionamento: Quarta a sábado:18h às 23h – Domingo: 18h às 22h

Chef Gino Contin Jr.

