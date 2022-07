Experiências que conectam: etermax apresenta eterfy e eleva a gamificação a outro patamar

Nova plataforma de gamificação visa fornecer às organizações ferramentas para se conectarem com as pessoas por meio de elementos de design de videogames

A etermax, empresa internacional de tecnologia criadora de fenômenos globais como Perguntados e Apalavrados, a partir de sua pioneira divisão de Brand Gamification, acaba de apresentar a eterfy, uma plataforma de gamificação para empresas e marcas. Combinando elementos de game design e a expertise da etermax no desenvolvimento de videogames, a nova plataforma tem como objetivo atender as necessidades de organizações que buscam potencializar processos e atividades a partir de ferramentas recreativas. A eterfy já conta com a sua primeira solução, chamada “Desafio de Trívia”, que está disponível no mundo todo.

Em sua história de mais de 60 anos, os videogames demonstraram estimular certos vieses cognitivos nas pessoas. Com base nessas descobertas, os elementos do game design têm sido aplicados não apenas no entretenimento, mas em áreas não recreativas, como psicologia, educação, consumo de massa, fidelização e gestão de talentos, entre outros. Junto à massificação e profissionalização dos jogos, cada vez mais setores reconhecem os benefícios que os games podem oferecer para acelerar o aprendizado.

Com a convicção de que a gamificação fortalece a conexão entre as organizações e suas diferentes audiências, e com o objetivo de gerar experiências únicas para diferentes públicos, a eterfy transfere atributos dos jogos para diversas áreas. Esses elementos (como desafios e recompensas, progressões claras com objetivos de curto e longo prazo, ou limites de tempo) podem ser incluídos em contextos não recreativos para torná-los mais atraentes. O jogo se posiciona, dessa forma, como uma ferramenta central para atingir objetivos, estimulando a confiança, o interesse e o entretenimento das audiências.

Os videogames são uma forma de conexão, e pesquisas mostram que são também uma atividade compartilhada entre amigos, familiares e pessoas que não se conhecem, fomentando comunidades de interesses comuns. Para surpresa de muitos, 72% dos gamers jogam com seus amigos, 80% falam sobre jogos com seus pares e 61% fazem parte de comunidades dos jogos. Ou seja, os jogos não apenas nos conectam, mas também ajudam a construir comunidades muito ativas e interessadas.

Gamificação

“Para marcas e todo tipo de empresas, os jogos representam uma plataforma de comunicação inestimável, tanto pelo tempo de interação com a experiência quanto pelo estado particular em que os usuários se encontram ao jogar: relaxados, concentrados e felizes. Com a eterfy, propomos fortalecer esse vínculo para que as organizações alcancem seus públicos de forma diferenciada e construam uma ponte mais próxima com suas audiências”, afirma Juan Pablo Veiga, VP de Business Planning & Operations da etermax Brand Gamification. “O design da eterfy tem versatilidade e permite que a plataforma seja utilizada em diversos processos, como recrutamento, integração, treinamento ou programas de fidelização de clientes. Também pode ser usada para cumprir com os objetivos B2C, criando um vínculo mais profundo com os consumidores”, acrescentou.

eterfy

“Desafio de Trívia”, a primeira solução da eterfy, é um concurso de perguntas e respostas com conteúdo customizado de acordo com a necessidade de cada empresa ou marca. Ele já está disponível em duas versões: personalizada ou com o look and feel de Perguntados. Até agora, mais de 4.000 pessoas utilizaram a plataforma em sua primeira fase de lançamento, mostrando sua eficácia em conectar diferentes públicos dentro das organizações.

Como funciona eterfy: Desafio de Trívia?

O “Desafio de Trívia” é um torneio que utiliza o formato de perguntas e respostas em uma série de rodadas. Cada desafio tem perguntas (com texto ou imagem) que devem ser respondidas no menor tempo possível, e, ao final de cada rodada, são exibidas as pontuações parciais e o ranking dos participantes, que podem jogar individualmente ou em equipes. Terminado o jogo, a solução entrega um resultado que contabiliza o desempenho de cada jogador ou equipe, com base no número de acertos. As quantidades de rodadas e perguntas são personalizáveis e podem ser ajustadas às necessidades de cada cliente.

Em termos de conteúdo, a proposta do jogo tem uma versatilidade capaz de se adaptar a diversas campanhas, com perguntas alinhadas a cultura geral, baseadas nos múltiplos tópicos que a etermax tem dentro de sua Fábrica de Perguntas, ou com conteúdos customizados para o contexto da ação que se quer realizar.

Com mais de 12 anos de experiência no desenvolvimento de videogames que divertem, conectam e promovem o conhecimento, a etermax continua gerando soluções de gamificação à disposição das organizações. Assim, compartilha seu know-how único no setor para aproveitar os elementos dos jogos como ferramenta estratégica e de impacto, atingindo objetivos específicos e melhorando o engajamento e fidelização das pessoas.

Acerca da etermax Brand Gamification

A divisão Brand Gamification da etermax ajuda as marcas a alcançar conexões profundas com os consumidores por meio de soluções 360° em gaming, experiências lúdicas e formatos especiais de publicidade em sua rede de mais de 2.200 títulos móveis líderes. Para saber mais, visite http://etermax.com/brandgamification