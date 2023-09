Campanha visa dar acolhimento às pessoas em situação de rua

A Prefeitura de São José dos Campos lançou nesta terça-feira (26) a campanha Não Dê Esmola, Dê Cidadania. Ações serão realizadas por toda a cidade para orientar a população sobre a melhor forma de ajudar as pessoas em situação de rua.

De caráter permanente, a campanha vai ampliar a divulgaçao sobre o atendimento oferecido pela Prefeitura aos indivíduos em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa visa desestimular os munícipes a dar esmolas, pois essa prática faz com que essas pessoas recusem o acolhimento e permaneçam na rua.

As equipes estarão por toda a cidade, acompanhadas por guardas municipais e agentes de trânsito, com o objetivo de engajar a população, principalmente nos semáforos, onde é mais comum a oferta de esmolas.

Apoio

Com 10 vans e três carros de suporte, a equipe de abordagem é formada por 69 agentes para acolher as pessoas, com atuação 24 horas por dia, incluindo sábado, domingo e feriado.

Os abrigos municipais estão preparados para acolher todos que estão em situação de rua. A pessoa que aceita ajuda é levada ao Centro Pop, onde é feita a triagem e o encaminhamento para o local adequado.

A Prefeitura também disponibiliza oficinas e atividades de convívio e socialização pelo Centro Pop, com o objetivo de incentivar os munícipes no seu desenvolvimento pessoal e profissional, oferecendo mais qualidade de vida e oportunidade para voltar para o mercado de trabalho.

