Museu de Cera de Aparecida retoma as atividades após quarentena

Espaço faz homenagem aos profissionais da saúde que estão na linha de frente contra a COVID-19 e oferece entrada gratuita para médicos e enfermeiros.

O Museu de Cera de Nossa Senhora Aparecida, localizado no Santuário Nacional, volta a receber turistas após o período de quarenta. O espaço, que reconstitui os principais fatos da história da Padroeira do Brasil, foi autorizado a funcionar após avanço do município de Aparecida para a Fase 3 Amarela do Plano São Paulo de retomada gradual da economia.

Papa João Paulo II-Foto: Divulgação

Museu de Cera de Nossa Senhora Aparecida

A volta das operações aconteceu no sábado (19), com a adoção de uma série de regras de prevenção, para evitar o risco de contágio da COVID-19. As ações estabelecidas incluem:

· Limitação no número de visitantes em 40% e uso obrigatório de máscara de proteção, durante o passeio;

· Distanciamento obrigatório de 1,5m entre os visitantes e colaboradores. Somente grupos familiares e/ou de amigos não serão separados;

· Instalação de sinalização no piso, indicando a distância segura de 1,5m e uso de comunicação audiovisual com orientações para visitantes;

· Instalação de dispensers de álcool em gel em vários pontos, para higienização dos visitantes e higienização constante das instalações;

Além de todas essas medidas, todos os colaboradores receberam treinamento específico para garantir a retomada segura das atividades e a segurança dos visitantes. O funcionamento será de quinta a domingo, das 9h às 17h.

Catraca livre para heróis da saúde

Com a retomada das atividades, o Museu de Cera lança promoção em homenagem aos profissionais da área da saúde que estão atuando na linha de frente contra a COVID-19. Até dezembro, médicos(as), paramédicos(as) e enfermeiros(as) poderão visitar o espaço gratuitamente. Para solicitar o benefício, basta apresentar um documento profissional com foto na bilheteria do atrativo. Os acompanhantes terão desconto de 50% no valor do ingresso.

História dos 300 anos

Construído em homenagem ao Jubileu dos 300 anos, o Cinemuseu – Memorial da Devoção Nossa Senhora Aparecida é um projeto de evangelização por meio da arte e tecnologia, que abriga o Cine Padroeira, o Museu de Cera, o Cantinho dos Devotos Mirins e um espaço para exposições.

História da Padroeira do Brasil

Todas as atrações unem arte e efeitos multimídia, para levar o visitante a uma experiência sensorial única pelos três séculos de história da Padroeira do Brasil, desde seu encontro nas águas do Rio Paraíba, até os fatos mais recentes dessa trajetória, como a construção da Basílica Nacional.

“Museu de Cera”

No “Museu de Cera” são 68 estátuas em tamanho natural, divididas em 20 cenários, que recriam os principais milagres e acontecimentos relacionados à Imagem da Santa. No acervo, figuras como Papa João Paulo II, Madre Paulina, Frei Galvão, Princesa Isabel e devotos famosos, como Ronaldo Fenômeno, Renato Aragão, o cantor Daniel e o cosmonauta Marcos Pontes.

“Cine Padroeira”

Já no “Cine Padroeira” o visitante viverá uma experiência de imersão, em uma sala de cinema, que reúne o que existe de mais moderno em projeção cinematográfica. O espaço exibe o filme “A História de Nossa Senhora Aparecida”, um curta-metragem que leva o expectador em uma viagem ao longo dos três séculos de devoção à Nossa Senhora.

A sala conta com dez projetores de alta definição, que exibem imagens simultâneas em cinco telas especiais. O sistema cria efeitos holográficos em 3D, sem a necessidade do uso dos óculos 3D.

Pescadores-Foto: Divulgação

Museu de Cera e Cine 3D

Onde: no pátio do Santuário Nacional, ao lado da Praça de Alimentação II do Centro de Apoio aos Romeiros.

Funcionamento: de quinta a domingo, das 9h às 17h.

Informações: (12) 3104-3536 ou (12) 9 9746-2900