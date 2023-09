98ª Corrida Internacional de São Silvestre: Pelotão Premium chega perto de 50% de inscrições confirmadas

O ritmo acelerado de inscrições para a 98ª Corrida Internacional da São Silvestre, programada para o dia 31 de dezembro, também se reflete na opção Premium. A modalidade, que oferece uma série de benefícios, tem atraído um bom número de interessados e já está perto de alcançar 50% de inscrições confirmadas. Esses dados, somados aos números da inscrição no Pelotão Geral, mostram que é importante que os interessados em participar da principal corrida de rua da América Latina devam se apressar e não deixar para a última hora.

O Pelotão Premium oferece itens diferenciados no kit dos atletas, além de uma área exclusiva de largada com número limitado de participantes, controle de acesso entre a Elite e o Pelotão Geral, serviços de hidratação, lanche pré-Prova, isotônicos e sanitários exclusivos. E ainda há um bônus, com atendimento exclusivo na entrega dos kits. Tudo isso para levar a melhor experiência para os amantes do atletismo.

98ª Corrida Internacional da São Silvestre

As inscrições estão disponíveis no site oficial, www.saosilvestre.com.br, para as duas opções: R$ 240,00 (Geral) ou R$ 850,00 (Premium), que podem ser pagos via PIX, PicPay, boleto bancário ou cartão de crédito (podendo ser parcelado em até quatro vezes).

Vale destacar que, antecipando a inscrição, o corredor oficial poderá, sem atropelo, escolher o melhor dia para a retirada de kits. Sempre é bom reforçar que são apenas quatro dias de entrega, que este ano ocorrerá no Expo Center Norte.

Dia da Prova

A largada será na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta, com chegada na mesma avenida Paulista, número 900, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

A programação no dia 31 começará às 7h25min, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, às 7h40min, será a vez da Elite feminina, ficando para as 8h05min a Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral.

O Evento oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam oficialmente inscritos, conhecidos por “pipocas”. Para combater fraudes, a organização vai monitorar a inscrição de atletas na categoria 60+.

Corrida Internacional de São Silvestre

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, realização do Portal GazetaEsportiva.com, promoção da TV Gazeta, transmissão das TVs Gazeta e Globo, com organização técnica da Yescom. O apoio especial é da Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria de Turismo da Cidade e Governo do Estado de São Paulo.

Mais informações no site oficial: www.saosilvestre.com.br