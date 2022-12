Prêmio do Estadão reconhece avanços na mobilidade em São José

São José dos Campos recebeu na noite desta segunda-feira (12) o prêmio Cidade Destaque de Mobilidade, categoria especial do Prêmio Mobilidade 2023, do Estadão, em razão dos investimentos em soluções inovadoras e criativas no setor da mobilidade e que priorizam o deslocamento seguro das pessoas, a organização viária e a boa convivência entre pedestres e veículos.

Cidade Destaque de Mobilidade

Escolhida por especialistas na área de mobilidade, São José se destacou em razão dos investimentos na eletrificação da frota, na descarbonização do sistema, na ampliação das ciclovias e na priorização dos pedestres, entre outras ações inovadoras.

Cidade inteligente

Como primeira cidade inteligente do Brasil, São José inovou no transporte público coletivo com a aquisição de 12 VLPs (Veículos elétricos sobre Pneus) que circulam pelo corredor sustentável da Linha Verde e terá, de forma pioneira, uma frota de ônibus 100% elétrica.

Linha Verde

Livre da emissão de carbono, o corredor sustentável da Linha Verde liga a região sul, a mais populosa, à região central da cidade, em um percurso de 14,5 km e com 13 estações de embarque e desembarque. Com viagens mais confortáveis e até 50% mais rápidas em razão do corredor exclusivo, os veículos elétricos não fazem ruído, possuem capacidade para 168 pessoas e ar-condicionado.

São José dos Campos

A cidade também avançou na ampliação de seu sistema cicloviário chegando a 158 quilômetros de malha cicloviária, favorecendo novas formas de deslocamento. Em outra frente, investiu na ampliação do espaço destinado aos pedestres na região central da cidade, com o projeto Urbaniza Centro, na rua 15 de Novembro, um dos principais corredores comerciais, ampliando o calçamento e instalando fiação subterrânea, o que promove a segurança dos pedestres.

CSI (Centro de Segurança e Inteligência)

No trânsito, o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) monitora o tráfego e o transporte público 24 horas por dia, ajustando os semáforos inteligentes em acordo com o fluxo de veículos e garantindo agilidade no monitoramento viário e no atendimento de ocorrências. O monitoramento dos principais corredores viários também possibilita serviços como a fiscalização eletrônica do estacionamento rotativo, de todas as linhas do transporte público e das obras da Secretaria de Mobilidade.

O investimento em educação para mobilidade, desde a infância, formando pedestres e motoristas mais conscientes, é outro foco permanente da gestão. Tudo partindo da premissa do uso de tecnologia e de ferramentas modernas para mudar a vida das pessoas.

Prêmio do Estadão

E, com o suporte de pilares tecnológicos, sustentáveis e transparentes, uma das próximas metas é o projeto de eletrificação de 100% da frota do transporte público. A nova modelagem do sistema tem como principal característica a separação entre a operação dos serviços e a gestão financeira, com mais qualidade e transparência nos serviços.

Também está em curso o projeto de ampliação do corredor sustentável da Linha Verde até a região leste da cidade, a segunda mais populosa da cidade. O projeto prevê a criação do Anel Viário Leste, uma nova via que permitirá a interligação de toda a cidade ao Parque Tecnológico, sem a necessidade de uso da Via Dutra.

“Cidades inteligentes”

Todas essas iniciativas se baseiam no conceito das “cidades inteligentes”, que vem sendo perseguido como estratégia central de governo em São José para promover a qualidade de vida da população.

Prêmio Mobilidade 2023