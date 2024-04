11ª Mostra Teatro da Rua Eliza: universo feminino, palhaçaria e musical inspirado em obra de Bob Dylan são destaques neste fim de semana

Maioria das atrações têm acessibilidade em LIBRAS. Todas são gratuitas

O Teatro da Rua Eliza, entidade sem fins lucrativos de São José dos Campos, retoma nesta quarta-feira, a partir das 19h30, a programação artística e cultural da 11ª. Mostra Teatro da Rua Eliza. O evento ocorre no Teatro Marcelo Denny, até o dia 22, no Jardim São Dimas. Todas as atrações, entre peças teatrais, artes visuais, shows musicais, lançamento de livro e atividades formativas, têm entrada franca.A maioria das atrações têm acessibilidade em LIBRAS, como o show “Infiéis: ou Quando Deus saiu em Viagem de Negócios”, aguardado para domingo, a partir das 20h.

Contemplado pelo edital do Programa Ação Cultural (ProAC), o teatro reúne produções locais, de São Paulo e interior do Estado renomadas na programação, inclusive produções patrocinadas pelo próprio ProAC, caso do livro “Manto da Transição”, de Adélia Nicolete, ligado às temáticas de Cidadania e Cultura LGBTQIPNA+. O lançamento será às 19h30 desta quarta, 10, no Denny, seguido de bate-papo com a autora e pocket-show com o Drag King Gael.

11ª. Mostra Teatro da Rua Eliza

O espetáculo “Marcas D’Água” será a atração de sexta-feira, 12, a partir das 21h. Com as atrizes Guia e Meire Pedroso, do Grupo de Teatro Tropa do Vale, de São José dos Campos, a peça se propõe a refletir sobre mistérios e angústias coletivas do sagrado e do profano femininos. Segundo a sinopse do espetáculo, “‘Marcas D’Água’ é um toque poético na construção da corporeidade de uma mulher, em conexão com sua ancestralidade, intensamente marcada de revelações e sabores doces e amargos”.

Do reflexivo para o cômico, sábado terá noite de palhaçaria, com o grupo La Cascata Cia Cômica, de São José dos Campos e seu espetáculo “Mãos à Obra”, às 21h, inspirado no universo circense. “Os Palhaços Sussego e Zaca são dois pedreiros que, em meio a confusões, disputas e trapalhadas, construirão o mais novo condomínio: o Garden Golden Towers Boulervard Shopping Business & Residence. Mãos à Obra!”. O espetáculo é acessível para surdos e ouvintes.

Domingo com LIBRAS

A programação teatral de domingo será aberta às 16h com o espetáculo “Pelas ordens do rei que pede socorro”, com o grupo Buraco D’Oráculo, de São Paulo, acessível em LIBRAS. A intervenção teatral usa a poesia como forma de dramaturgia, a chamada cenopoesia. “Buraco d’Oráculo apresenta um recorte de poemas em formato de cenas fragmentadas que transitam entre o cômico e o dramático. Combina leveza e contundência, tocando em temas do nosso cotidiano”, apresenta a sinopse.

O destaque da noite fica por conta do show musical “Infiéis: ou quando Deus saiu em Viagem de Negócios”, com o Grupo Experiência Dylan, de São José dos Campos, a partir das 20h. No perfil do grupo no Instagram, o show é definido como “uma viagem pelas maneiras que a literatura e a música encontraram para falar sobre um dos principais temas da atualidade: a crença”. O trabalho baseia-se na obra do cantor e compositor norte-americano Bob Dylan, contemplado com o Nobel de Literatura em 2016, mas também faz referências a nomes como: Jack Kerouac, Patti Smith, George Harison, The Rolling Stones, Tom Waits, Belchior, Nina Simone, entre outros.

Atividades formativas

Seguem abertas, a partir do perfil @teatromarcelodenny, as inscrições para a oficina “Práticas pedagógicas para ensino da cena contemporânea”, com o diretor e pesquisador teatral Marcelo Soler. A atividade será das 9h às 13h, dos dias 13 e 14/04. Para fazer a sua inscrição, clique aqui.

Também já estão abertas as inscrições para a oficina presencial sobre “Dramaturgia Contemporânea”, com Jhony Salaberg.. A atividade ocorrerá das 19h às 22h30 de segunda e terça-feira (15 e 16/4). Para preencher o formulário de inscrição, clique aqui.

As noites de quarta e quinta-feira da semana que vem (dias 17 e 18/4) estão reservadas para as palestras “Os Caminhos da Encenação Contemporânea”, com a diretora Fabiana Monsalú (presencial, com LIBRAS), e “A Cena Contemporânea no Brasil”, com Rodrigo de Moraes Leite (online). Ambas a partir das 19h30.

Teatro Marcelo Denny

O Espaço Marcelo Denny fica na rua Eliza Costa Santos, 154, Jardim São Dimas. Mais informações: (12)98842-7447 ou teatromarcelodenny.com.br. Siga o Teatro Marcelo Denny e a Cia do Trailler no Insta e fique por dentro da programação da 11ª Mostra Teatro da Rua Eliza: @teatromarcelodenny. OBS: programação sujeita a alterações.