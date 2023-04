Ciesp e Fiesp promovem feirão de crédito e mentorias para ajudar empresas do Litoral Norte

São mais de 12 mil potenciais empreendedores na região, da indústria, comércio, serviços e turismo.

Micro, pequenas e médias empresas do Litoral Norte paulista, cujas atividades e instalações foram abaladas pelos temporais na região durante o Carnaval, terão apoio de um programa emergencial promovido pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) e a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Haverá linhas especiais de crédito, algumas até mesmo com juro zero, e mentorias com especialistas e universidades, em apoio à gestão e restabelecimento das atividades.

Serão dois grandes mutirões, das 10 às 18 horas. O primeiro será realizado dia 13 de abril (quinta), no Ginásio Gringão – no Varadouro, para atendimento a empresários das seguintes localidades/praias: Paúba, Santiago, Toque Toque Pequeno, Calhetas, Toque Toque Grande, Guaeca, Baraqueçaba, Pitangueiras, Grande, Preta, Porto Grande, Deserta, Ponta de Santa Cruz, Arrastão, Olaria, São Franciso, Cigarras e Enseada.

O segundo, no dia 14 de abril (sexta), das 9h às 16h, acontecerá no Hotel Maresias Beach (Avenida Francisco Loup, 1.109) e atenderá as empresas das seguintes praias/bairros: Maresias, Boiçucanga, Camburi, Baleia, Sahy, Juquehy, Barra do Una, Jureia e Boraceia. Para agendar sua presença, os empresários interessados deverão acessar: https://missao-empreender.fiesp.com.br/

“Segundo nossas estimativas, são mais de 12 mil potenciais empreendedores na região, dos setores de comércio, serviços, indústria e turismo. Em torno de 50% são hotéis, pousadas e alimentação fora do lar”, ressalta Rafael Cervone, presidente do Ciesp, acrescentando: “É fundamental uma ação emergencial para a recuperação das empresas atingidas, para a retomada da economia regional, preservação de empregos e manutenção dos negócios.”

Linhas especiais de crédito

Nos dois mutirões haverá feirão de crédito, atendimentos empresariais e mentorias para os empresários. Os empreendedores apresentarão suas demandas para análise de 14 instituições creditícias e de pagamentos aderentes à iniciativa: Banco do Povo, Desenvolve São Paulo, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, BTG Pactual, Itaú, Rede, Santander, Sicredi, Sicoob Unimais, Stone e Finpass e com apoio do BNDES. O atendimento será personalizado, com agendamento de horário e soluções diferenciadas para cada empresa.

No caso das instituições vinculadas ao Governo do Estado de São Paulo (Banco do Povo e Desenvolve SP), as linhas de crédito destinam-se às micro e pequenas empresas. Empréstimos terão 12 meses de carência e poderão ser pagos em até 60 parcelas. A taxa será a Selic mais 0,57% ao mês. Para microempreendedores individuais e informais, o limite é de R$ 21 mil, com carência de seis meses, pagamento em até 48 prestações, com juro zero.

O Banco do Brasil oferece as seguintes condições: Pronampe – habilitação de clientes para contratação; renegociação de dívidas e limites de crédito; linhas de crédito para capital de giro com 48 meses para pagamento, investimento com prazo de até 180 meses e carência de 12 meses, antecipação de recebíveis, ampliação de carência, soluções de cobrança (negativações, protestos e avisos), além de soluções para meios de pagamentos (maquininhas).

Os empresários do Litoral Norte também terão acesso à linha BNDES Automático Emergencial, que prevê apoio à retomada da atividade econômica em municípios afetados por desastres naturais, por meio de financiamento a capital de giro isolado. As condições são as seguintes: TFB/TLP/Selic mais 0,95% ao ano; e pagamento em até 90 parcelas, com carência de 36 meses. O limite de crédito será de R$ 2,5 milhões por empresa, a cada 12 meses. Os agentes financeiros credenciados que poderão ofertar essa linha no Feirão.

Outras soluções de crédito e de meios de pagamentos (maquininhas) estarão disponíveis para todos os empreendedores conhecerem todas as oportunidades para seu negócio.

Ciesp & Fiesp

São mais de 32 mentores para realizar mentorias de apoio aos empresários serão realizadas pelo Ciesp e a Fiesp em parceria com as principais universidades paulistas e um grupo de especialistas do mercado. Será provida orientação em gestão, finanças, área jurídica, mercado e negociação. Pela Fiesp, a iniciativa é organizada pelo Conselho Superior da Micro, Pequena e Média Indústria, o Departamento da Micro, Pequena, Média Indústria e o programa Acelera FIESP. Pelo CIESP, o programa conta com apoio e participação da Diretoria Regional de São José dos Campos.