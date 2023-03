NO JD. DAS COLINAS, ASSAÍ INAUGURA 2ª LOJA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TRAZ MIX AMPLIADO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Nova unidade é a 4ª unidade no Vale do Paraíba e leva para o município atualizações do modelo de loja da rede atacadista. Aproximadamente 500 postos de trabalho foram criados para a região

Uma adega com mais de 300 rótulos de vinhos. Empório de frios com serviço de fatiamento na hora. Açougue com atendimento especializado e cortes de bovinos, suínos e de aves. Pontos de recarregamento de carros elétricos. Tudo isso junto de preços que são, em média, 10% a 15% mais baixos do que em supermercados tradicionais. A partir desta sexta-feira, 31 de março, essa é a proposta que o Assaí Atacadista traz para São José dos Campos com a inauguração de sua 2ª loja no município, repleta de novidades e mais facilidades para os(as) clientes da região.

A unidade está localizada na Av Jorge Zarur, no Jardim das Colinas, onde antes operava um hipermercado. Em frente à Rotatória do Colinas e do Arco da Inovação, o Assaí Colinas reúne o que há de melhor na experiência com uma loja de atacarejo (conceito que mistura a venda de atacado, ou ‘grandes volumes’, e varejo) – ou seja, qualidade, variedade e mais economia tanto para os(as) micro e pequenos(as) comerciantes como também para as famílias. Para isso, 500 postos de trabalho, entre diretos e indiretos, foram criados. “Os preços baixos já são uma característica conhecida da rede. E, para o Assaí Colinas, estudamos o perfil do entorno e trouxemos atualizações no modelo de loja e mix de produtos para atender com a qualidade esperada o público”, comenta José Novaes, Diretor Regional do Assaí.

Assaí Colinas

Com mais de 8 mil m² de área de loja, o Assaí Colinas apresenta um espaço completamente reformado – os corredores agora são largos e espaçosos e o pé direito alto garante uma climatização de alta qualidade. A iluminação foi completamente repensada com luminárias de LED que contam com maior potência e são mais eficientes no consumo de energia. No espaço interno, a loja traz serviços de Adega de Vinhos, Açougue, Empório de Frios e a seção Cafeteria e Padaria, onde em um mesmo espaço estão reunidas opções de produtos de panificação, confeitaria além de itens para lanches rápidos como cafés, sucos e salgados. São 40 caixas de pagamento para trazer mais agilidade no momento de passar as compras. Destes, há também 6 caixas de compras rápidas para até 15 volumes e todos os pontos têm balança de pesagem para produtos de hortifruti.

No espaço externo, os(as) clientes encontram ainda uma Galeria de Lojas com restaurantes, doceria, ótica, academia, lavanderia, salão de beleza, loja de câmbio e diversas outras opções. Além disso, mais de 500 vagas de estacionamento para carros e motos trazem comodidade a quem vai às compras com o veículo próprio e 2 pontos para recarregamento de carros elétricos estão disponíveis no local.

No Assaí Colinas são comercializados mais de 9 mil produtos, com destaque para o incremento de queijos, vinhos e azeites, atendendo assim, a demanda dos(as) clientes do bairro. Nesse leque de opções, estão contemplados ainda as demais categorias de alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, bazar. A economia é garantida por conta da política de dois preços. Nas gôndolas, o(a) cliente encontra valores tanto para atacado (quando compra em grande quantidade) como para varejo (unitário). Além disso, também é possível parcelar a compra de alimentos em até 3x no Passaí, cartão de crédito próprio da empresa que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se o(a) cliente adquirir um único item. Outra vantagem é o serviço de Televendas, ideal para os(às) micro e pequenos empreendedores(as) e comerciantes que buscam agilidade para compras em grandes volumes.

Expansão no Vale do Paraíba

Atualmente são 266 lojas em 23 estados mais o Distrito Federal, sendo 102 no Estado de São Paulo. Dessas, 4 estão no Vale do Paraíba, sendo: o Assaí Colinas, recém-inaugurado, e o Assaí São José dos Campos localizado na Avenida Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes, próximo à Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, o Assaí Taubaté, na Avenida Dom Pedro I, em Taubaté e Assaí Caraguatatuba, na Avenida Prisciliana de Castilho, em Caraguatatuba.

Inauguração Assaí Colinas

Data: 31 de março de 2023

Horário: 8h

Endereço: Av. Jorge Zarur, nº 100

Pagamento: Cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Auxilio Brasil, Pix, vale-alimentação, além das carteiras digitais PicPay, PagBank e Mercado Pago. O Assaí também conta com o Passaí, cartão de crédito próprio da empresa que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se o(a) cliente adquirir um único item.

Horário de funcionamento da unidade: segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 7h às 20h.

Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de Cash & Carry que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral, seja na compra de itens unitários ou grandes volumes. Com faturamento de R$ 59,7 bilhões em 2022, está presente nas cinco regiões do País com 266 lojas distribuídas em 23 estados, além do Distrito Federal. Possui mais de 70 mil colaboradores(as) e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2022, o Assaí foi considerado o melhor atacadista em duas pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha: “Os Melhores de São Paulo – Serviços” (em que vence pelo 7º ano consecutivo); e “O Melhor da Internet no Brasil”. Também foi eleita a melhor empresa do ramo de Comércio Varejista do Valor 1000, anuário realizado pelo jornal Valor Econômico, e recebeu a certificação Great Place to Work. O Assaí está entre as 15 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Brand Finance.