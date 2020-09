AOC lança smart TV 4K com bordas ultrafinas e tecnologia Dolby

A AOC, empresa do Grupo TPV, um dos principais fabricantes de telas do mundo, lança no mercado a smart TV série 6305, que apresenta bordas ultrafinas, imagem 4K HDR10+, Dolby Vision e som Dolby Atmos.

A smart TV chega com tela de 50 polegadas e qualidade de imagem superior, tecnologia de última geração e ótimo custo-benefício. Para tanto, conta com qualidade de imagem e som cinematográfica Dolby Vision e Dolby Atmos, controle remoto com botões de acesso rápido para Netflix e YouTube, design premium com bordas ultrafinas, maior conectividade, com Bluetooth TX RX, que permite private listening com um fone bluetooth, por exemplo, e plataforma Xmart renovada, com os principais aplicativos: Netflix, YouTube, Prime Video, Globoplay, YouTube Kids, Deezer e outros disponíveis na loja de apps AOC.

Bruno Morari, diretor de Marketing do Grupo TPV

“Demos mais um passo com a marca AOC ao apresentar um produto com grande apelo em design e tecnologia embarcada, sem perder o compromisso com a entrega do melhor custo-benefício. Temos certeza que os consumidores irão se surpreender com este produto”, afirma Bruno Morari, diretor de Marketing do Grupo TPV.

AOC

Entre os diferenciais da TV, destacam-se: design de moldura fina e moderna, que adiciona uma estética especial ao ambiente e aprimora a experiência visual do consumidor; e imagem com ampla gama de cores, graças ao HDR10+, que aprimora o intervalo dinâmico da imagem e proporciona realismo e profundidade em qualquer tipo de cena. Já a tecnologia Dolby Vision possibilita que as imagens ganhem destaques ainda mais impressionantes e cores vibrantes, criando uma experiência de cinema imersiva. Além disso, a tecnologia Dolby Atmos permite um som que parece vir de todos os lugares da sala, com nuances que oferecem imersão incomparável em qualquer conteúdo.

Smart TV 4K

A nova smart TV também conta com a plataforma Xmart, que agora está renovada e traz, já na tela inicial, os principais lançamentos nos aplicativos pré-instalados e botões de atalho versáteis, que garantem diversão e facilidade para o dia a dia.

E, para quem não dispensa estar conectado, a tecnologia Bluetooth TX RX acrescenta novas formas de curtir a TV:

TX (modo transmissor)

É possível transmitir som para um receptor Bluetooth e ouvir por meio de fones de ouvido ou caixas de som.

RX (modo receptor)

É possível ouvir na TV conteúdo de áudio de um smartphone que tenha a função Bluetooth.

O produto já está disponível para venda pelo e-commerce e chega com o preço sugerido de R$ 2.549,00.

TPV

O Grupo TPV está no Brasil desde 1997 e possui uma fábrica na Zona Franca de Manaus, onde também produz em regime de OEM para várias marcas, com atuação nacional e internacional. A TPV Technology Limited é a principal fabricante global de telas de LCD. Atualmente produz no País monitores e TVs e importa uma linha de fones de ouvido, com sua marca própria AOC, marca Philips (sob licença, para monitores, televisores e áudio) e em regime de OEM para várias marcas, com operação nacional e internacional. O Grupo TPV está listado nas bolsas de valores de Hong Kong e Cingapura desde outubro de 1999. Site: www.tpv-tech.com.br.