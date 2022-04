Quais os benefícios da tecnologia na medicina? Conheça 7

Os avanços estão acontecendo no mundo todo em diversos setores e de maneira cada vez mais rápida. Antes situações que eram impensáveis hoje já fazem parte da nossa rotina. Mas, e na medicina, quais os benefícios da tecnologia? Entenda como a transformação digital pode impactar a saúde.

A pandemia da Covid-19 certamente impulsionou o avanço tecnológico da medicina de forma significativa. Tanto no que diz respeito ao atendimento, como também a exames e tratamentos que estão ainda mais desenvolvidos. Para se ter uma ideia, os investimentos em tecnologias para saúde devem chegar ao equivalente a R$10 bilhões em 2022 na América Latina, de acordo com o estudo da International Data Corporation (IDC).

Com isso, os próprios pacientes também já estão se adaptando às mudanças. De acordo com um estudo da Accenture, por exemplo, 62% dos consumidores optariam pelo virtual para obterem conselhos de saúde e bem-estar e 57% estão receptivos à monitorização remota de questões de saúde por meio de dispositivos em casa.

Dessa maneira, já dá para ter uma ideia de como a tecnologia impacta na medicina, não é mesmo? Um exemplo simples disso é a telemedicina, que hoje é uma prática bem comum, mas há poucos meses estava sendo implementada a passos lentos. Ela é apenas um pequeno exemplo, veja a seguir os principais benefícios da tecnologia na medicina.

7 Benefícios da tecnologia na medicina

1. Maior acesso à saúde

Com o avanço tecnológico da medicina e a possibilidade de realização de consultas em meio virtual ampliou o acesso à saúde de qualidade. O Brasil é um país extremamente extenso e possui várias comunidades que não possuem nem mesmo hospitais e, por isso, em muitas delas o atendimento médico é deficiente.

Dessa maneira, regiões como essas, que antes não contavam com a presença frequente de médicos, muito menos especialistas, agora podem se beneficiar com as consultas online. Por meio da telemedicina, o paciente pode se consultar com médicos que estão nos grandes centros, por exemplo.

Além disso, quando não é possível realizar o deslocamento até um centro médico, posto de saúde ou clínica, é mais rápido e seguro realizar a consulta de forma digital.

2. Precisão em técnicas cirúrgicas

Outro benefício da tecnologia na medicina é o avanço de técnicas para cirurgia. Hoje em dia, por exemplo, é possível contar com a ajuda de robôs nas intervenções cirúrgicas, tornando-as mais precisas e seguras.

Além disso, muitas cirurgias tornaram-se bem menos invasivas por conta do avanço tecnológico da medicina.

3. Integração das informações do paciente

Imagine que um médico que atende um paciente já há algum tempo reúne todas as informações dele no prontuário em seu consultório. Contudo, em um dia em que o médico estava viajando esse paciente entra em contato para uma emergência. Como é possível ajudá-lo sem ter em mãos o prontuário com todo o histórico?

Em um exemplo simples como esse outro benefício da tecnologia na medicina pode ser identificado. Hoje em dia, a possibilidade do prontuário eletrônico armazenado em nuvem possibilita com que o médico e outros profissionais autorizados acessem os dados dos pacientes de qualquer lugar. Com isso, além da facilidade de atendimentos, ainda há a otimização do trabalho.

4. Menores chances de erros

Graças à tecnologia, os exames hoje estão mais precisos, temos mais informações do paciente e as técnicas cirúrgicas também estão mais avançadas. Tudo isso contribui para a redução de erros.

O simples fato de reunir as informações do paciente no ambiente digital, deixando de usar o papel, já contribui de forma significativa para essa diminuição das chances de erros. Podemos citar ainda, um receituário eletrônico. Quem nunca se referiu à letra de médico ao falar algo estava ilegível? Essa é uma piada muito comum, mas que pode trazer danos graves ao paciente.

Hoje em dia já existem plataformas gratuitas, como a Memed, por exemplo, na qual o médico pode prescrever suas receitas digitais e conta ainda com mais de 60 mil medicamentos cadastrados. A plataforma ajuda também na tomada de decisão pois mostra em tempo real a interação medicamentosa. Além disso, como a receita digital, o médico também consegue ter maior adesão do paciente ao tratamento.

5. Mapear problemas antes que aconteçam

Com o uso algoritmos é possível realizar pesquisas em grupos populacionais e identificar a probabilidade de um determinado problema de saúde antes que ele aconteça. Com isso, a tecnologia permite uma tomada de decisão antecipada, ajudando a evitar danos maiores e ainda economizando dinheiro.

Isso porque se soubermos a causa de alguma doença ou problema de saúde podemos trabalhar com a prevenção que é sempre o mais adequado quando o assunto é saúde.

6. Atendimento mais eficiente

Hoje em dia a tecnologia já permite que consultas sejam marcadas online diretamente na agenda do médico. Isso faz com que o paciente não precise perder tempo esperando para saber os horários disponíveis ou fazer a marcação pelo telefone, por exemplo. Por outro lado, a clínica também ganha com a redução dos gastos e de filas no consultório.

7. Redução de custos

Quanto mais eficiente e inteligente for o sistema de saúde, menores serão os custos. Além disso, uma medicina mais tecnológica gera mais dados do paciente, o que consequentemente vai contribuir para estudos e reduzir os gastos de uma maneira geral com a saúde.

O maior acesso às informações do paciente com os profissionais de sua confiança também ajudam a reduzir a necessidade de exames desnecessários que geram um gasto excessivo neste setor também.

Outro exemplo simples, mas significativo, é com o uso de papel e de espaço. Ao utilizar o armazenamento em nuvem, os gastos com papel e ambiente de armazenamento de prontuários físicos também são reduzidos.

Agora que você viu os principais benefícios da tecnologia na medicina, já deu para perceber que esse é um caminho sem volta, não é mesmo? Esse avanço tecnológico na medicina, se bem utilizado, certamente trará muitos ganhos para toda a sociedade. Quer saber mais sobre outras novidades? Continue acompanhando nosso blog.