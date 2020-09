Uso de suplementação adequada para cada época do ano potencializa o rendimento do rebanho

Experimento da Minerthal, em parceria com a Universidade de São Paulo, mostrou que, com o uso de MinerBlock®, animais tiveram ganho de peso adicional sem complicações, das águas à seca

A suplementação estratégica é uma ferramenta fundamental para alcançar melhor produtividade, isso porque quanto maior o desempenho esperado maior é a exigência de nutrientes pelos animais. No entanto, em algumas épocas do ano, apenas os nutrientes ingeridos via pastagem passam a não ser suficientes e, somente suplementar o rebanho, sem planejamento, também é um erro que pode levar o produtor ao prejuízo.

MinerBlock®

Por isso, a Minerthal desenvolveu um estudo, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), que apontou como o uso de produtos da linha MinerBlock® (suplementos mineral em bloco composto com aditivo melhorador de desempenho) de forma adequada a cada categoria de animal, com meta de desempenho e estação do ano potencializa o rendimento do rebanho.

“Os resultados foram uma demonstração prática de que é possível que os animais obtenham ganho de peso adicional sem complicações, desde o período das águas, passando pela transição e até às secas”, afirma Fernando Schalch, da Minerthal.

O experimento avaliou o desempenho de 40 novilhos machos inteiros da raça Nelore, durante 112 dias compreendendo os períodos das águas/transição águas-seca/seca, na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – Campus de Pirassununga (FZEA – USP). Os animais, com idade de 15 meses, foram alocados em quatro piquetes de Brachiaria brizantha com 6,7 hectares cada (excelente disponibilidade de massa), sendo dez bovinos em cada piquete. Para o manejo, foi realizado o pastejo rotacionado, ou seja, todos os animais pastejaram nos quatro piquetes.

Todos os animais foram pesados no início do estudo (época das águas), meio do estudo (transição águas-seca) e final do estudo (época da seca), sendo intervalo médio de 28 dias entre as pesagens.

O estudo analisou o desempenho dos animais conforme o fornecimento de três diferentes tipos de suplementos da linha MinerBlock® (MD: Suplemento mineral em bloco com aditivo/ PA: Suplemento mineral proteico em bloco com aditivo / EN: Suplemento mineral proteico energético em bloco com aditivo) e um suplemento linha branca convencional para bovinos.

Melhor rendimento nas águas

Com o uso da linha MinerBlock®, o ganho de peso dos bovinos na época das águas foi excelente e compatível com cada nível tecnológico testado. Os animais suplementados com bloco mineral aditivado, obtiveram ganho de peso médio diário de 750 gramas. Já os que receberam o suplemento mineral proteico em bloco com aditivo atingiram ganho médio de 940 gramas/dia. E, o maior rendimento mensurado foi com o fornecimento de suplemento mineral proteico energético em bloco com aditivo, em que os bovinos ganharam 1,2kg/dia.

Superando o desafio do período de transição águas/seca

As épocas de transição são sempre períodos bem delicados aos produtores, pois, geralmente, os animais ainda estão consumindo suplementos minerais de águas, porém o pasto já está secando e perdendo qualidade com bastante intensidade.

“Por isso, nesta época, os animais costumam aumentar o consumo dos suplementos. Porém, uma das vantagens da linha MinerBlock® foi que, devido ao seu aspecto compacto e mais duro, apesar do desafio, o consumo do suplemento aditivado e do proteico não teve um aumento significativo”, apontou Fernando.

Período de Seca

Para o período da seca, durante o experimento, foram utilizados os mesmos suplementos nos três períodos avaliados. O resultado só reforçou sobre a importância de se fornecer o suplemento correto para cada época do ano.

“Este fato fica evidente quando observamos maior ganho de peso diário nos animais suplementados com suplemento mineral linha branca convencional em relação aos animais suplementados com blocos aditivados (aditivo promotor de crescimento). A explicação para isso é devido a menor disponibilidade de forrageira, consequentemente menos substrato no rúmen para os aditivos atuarem e fazerem o melhor aproveitamento do alimento. Mostrando que devemos sempre ficar atentos aos nutrientes limitantes em cada época do ano para escolher de maneira correta o suplemento e tecnologia adotada”, salienta.

Para Pietro Sampaio Baruselli, professor da USP que coordenou o experimento, é preciso que novos mecanismos cheguem ao campo para que a pecuária se torne cada vez mais produtiva. “Atualmente, precisamos mostrar que existe uma tecnologia capaz de produzir mais com menos, com sustentabilidade; caso contrário, enfrentaremos sérios problemas com a comercialização do produto. As soluções já existem, mas não têm chegado ao produtor de forma técnica e com alta rentabilidade”, analisa.

Peso médio (kg) e ganho de peso médio (kg/dia) dos animais durante todo o estudo

MC MD PA EN PERÍODO ÁGUAS Peso Médio (kg) 277,7 280,2 282,9 285,9 Ganho de Peso Médio (kg/dia) 0,60 0,75 0,94 1,20 PERÍODO ÁGUA-SECA Peso Médio (kg) 304,4 310,0 317,9 333,1 Ganho de Peso Médio (kg/dia) 0,67 0,70 0,80 1,11 PERÍODO SECA Peso Médio (kg) 325,3 329,8 344,2 372,7 Ganho de Peso Médio (kg/dia) 0,18 0,04 0,31 0,63

MC: suplemento mineral convencional; MD: suplemento em bloco com aditivo; PA: suplemento mineral proteico em bloco com aditivo; EN: suplemento mineral proteico energético em bloco com aditivo. Consumo médio dos suplementos durante todo o período experimental

Vantagens do suplemento em bloco

A linha Minerblock® é composta por suplementos em blocos retangulares de 25 kg que se apresentam como uma solução para alguns dos principais problemas do dia a dia das fazendas, como falta de estrutura de cocho, dificuldades de acesso aos locais de fornecimento de suplementos e intempéries de clima, como ventos e chuvas.

Os blocos compactados têm como objetivo reduzir custos de produção com manejo de fornecimento do suplemento, sem causar perda de nutrientes, fazendo com que os animais consumam a quantidade necessária de nutrientes todos os dias, possibilitando máximo desempenho e ainda proporcionando o fim da síndrome do cocho vazio.

Fazem parte da linha MinerBlock® cinco produtos com aditivo melhorador de desempenho: MinerBlock® MD (suplemento mineral), MinerBlock® Cria MD (suplemento mineral), MinerBlock® Proteico Águas, MinerBlock® Proteico Seca, MinerBlock® Cria Proteico.

Minerthal

A Minerthal Produtos Agropecuários, fundada em 1973, atua em âmbito nacional, levando ao mercado uma linha completa de produtos capaz de suprir as necessidades dos pecuaristas nos sistemas produtivos de pecuária de corte (cria, recria e/ou engorda e confinamento), pecuária de leite e indústrias ligadas à pecuária, em qualquer época do ano. Mais informações: www.minerthal.com.br.