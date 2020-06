AMBEV premia ID LOGISTICS BRASIL por excelência em gestão

A multinacional ID Logistics, presente no Brasil há 20 anos, conquistou o 1º lugar no Prêmio Gemovi, Guia de Excelência em Movimentação Interna, por seus serviços prestados no site logístico (centro de distribuição) da cervejaria, localizado na cidade de Juatuba, Minas Gerais.

AMBEV

A premiação elege as melhores práticas de gestão e produtividade entre todas as operadoras que prestam serviços à Ambev. Em 2019, a ID Logistics Brasil já havia conquistado o segundo lugar na competição. A cervejaria é cliente da ID Logistics desde 2009.

1º lugar no Prêmio Gemovi

Para Gilberto de Lima Junior, Diretor de Operações da ID Logistics Brasl, a conquista do primeiro lugar no GEMOVI, na categoria Atendimento a CDD’s, reforça a excelência do serviço prestado à Ambev. “Trata-se de um resultado consistente, liderado por um time cada dia mais forte e focado nas necessidades do nosso cliente”, afirma ele.

GRUPO ID LOGISTICS

O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos internacionais, com um faturamento em 2019 de 1,534 bilhão de euros. Gerencia mais de 320 sites localizados em 18 países representando 5,8 milhões m² operados na Europa, América, Ásia e África, tendo ao seu dispor 21 mil colaboradores. Com uma carteira equilibrada de clientes entre o varejo, a indústria, picking unitário, a saúde e o comércio eletrônico, ID Logistics oferece soluções tecnológicas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. A ID Logistics está cotada no Departamento A do mercado regulado NYSE Euronext de Paris (Código ISIN: FR0010929125).