Grupo HEINEKEN anuncia criação de vice-presidência de Digital & Tecnologia no Brasil

O Grupo HEINEKEN no Brasil, segunda maior cervejaria do País, anuncia a criação de uma vice-presidência de Digital & Tecnologia a partir de 1º de setembro. A movimentação está alinhada à estratégia global da empresa, que em 2019 lançou uma quinta prioridade de negócio, focada em conexões digitais. A área será liderada pelo executivo Celso Bica, atual diretor de TI da companhia.

Há um ano na HEINEKEN, Celso deu início à jornada de transformação tecnológica da empresa, traduzindo as necessidades e objetivos de negócio em processos e ferramentas modernas, de forma cada vez mais ágil. Antes de integrar o time da cervejaria, o executivo acumulou experiências nas áreas de Tecnologia da Informação, Inovação e Estratégia em grandes empresas do setor de consumo, como Unilever e Coty.

Sob a liderança de Celso Bica, a nova vice-presidência de D&T terá como missão acelerar a transformação digital do Grupo HEINEKEN no Brasil, buscando as melhores formas de capturar e acelerar todo o valor que a tecnologia e os dados podem trazer para consumidores, clientes e colaboradores, sempre colocando as pessoas no centro das decisões.

“O mundo está mudando rapidamente, com enormes oportunidades para a indústria de bebidas e para o Grupo HEINEKEN. Todos esperam uma experiência digital perfeita ao interagir com nossas marcas e nossa companhia. Esse movimento global, também realizado aqui no país, reforça a ambição de nos tornarmos a cervejaria mais conectada do mundo. Sou grato pela oportunidade de liderar essa transformação e esse time no Brasil”, comenta Bica.

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), duas micro cervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken, Sol, Amstel, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau e Kirin Ichiban. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa.

