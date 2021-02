Sorocaba sedia 61ª Drogaria COOP

Hoje (11 de fevereiro), foi inaugurada a 61ª Drogaria Coop, a quinta da rede na cidade de Sorocaba. Esta unidade compõe o total de 23 drogarias geridas pela Coop dentro das galerias do grupo Big e ajuda a concretizar não apenas a estratégia de expansão da cooperativa, mas principalmente a de aumentar o número de cooperados e clientes beneficiados pelo seu jeito de levar saúde e qualidade de vida para as comunidades em que atua, sempre com conveniência, consciência e convivência, atributos de sua marca.

Sorocaba

Nessa loja, cooperados e clientes da cidade podem contar com uma variedade de cerca de 8 mil itens – entre medicamentos, dermocosméticos, higiene e beleza, além de medicamentos com preços populares, Programa de Benefício de Medicamentos (PBM) e parcelamento diferenciado (3 vezes sem juros para medicamentos e até 10 vezes sem juros para dermocosméticos e aparelhos de saúde).

Outro grande diferencial é que a loja conta com uma dermoconsultora que presta atendimento personalizado, auxiliando o público na compra de produtos dermocosméticos que requerem cuidado especial no momento da escolha, que pode passar por sabonetes e hidratantes, até filtro solares e águas termais. Esta profissional presta uma consultoria técnica e, ao mesmo tempo, calorosa, orientando os cooperados e clientes na escolha do produto mais indicado para cada caso.

Foto:Maurício Taboni

61ª Drogaria COOP

A nova unidade está situada na Avenida Antônio Carlos Comitre, 80 – Parque Campolim e o funcionamento é de segunda a sábado, das 8 às 21 horas e, aos domingos e feriados, das 9 às 20 horas.

Drogarias Coop

As Drogarias Coop compõem uma das frentes de negócio da Coop, considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, com mais de 895 mil cooperados ativos e cerca de 6 mil colaboradores diretos. As 61 drogarias estão localizadas no Grande ABC, cidade de São Paulo, Barueri, Piracicaba, São José dos Campos, Sorocaba e Tatuí. Já o negócio supermercado possui 31 lojas, espalhadas nas mesmas cidades, com exceção de São Paulo e Barueri.