TIM disponibiliza álcool em gel em pontos de ônibus de BH

Os serviços de telecomunicações têm se mostrado essenciais durante a pandemia. Além de aproximar as pessoas virtualmente, permitem o trabalho, estudo remoto e diversas atividades online. Atentas a esse cenário e aliadas à real necessidade de seu consumidor, a TIM e a HavasPlus, em parceria com a Altermark, disponibilizaram na manhã desta terça-feira, 23, abrigos de ônibus com dispenser de álcool em gel com sensor para a higienização das mãos. São 10 pontos espalhados em Belo Horizonte com o objetivo de incentivar dois hábitos que trazem ainda mais segurança aos clientes TIM: a conscientização sobre a higienização das mãos e a recarga via canais digitais.

Álcool em gel

“É fundamental nesse momento estarmos todos conscientes da importância da higienização seguindo normas da OMS. Por isso, disponibilizamos os recursos necessários para aqueles que estarão nas ruas, seja à trabalho ou aquele que precise se deslocar por alguma razão. Estamos focados em ajudar a preservar a saúde e segurança da população”, destaca o diretor regional da TIM Sudeste, Daniel Soares de Oliveira.

QR Code

Outra iniciativa da operadora é o QR Code: através de pagamentos via leitura do código, o público poderá fazer recarga online no celular de forma digital e segura, uma vez que é preciso apenas manipular seu próprio smartphone. O cliente ganhará bônus de acordo com a recarga realizada.

HavasPlus

“Com a chegada da pandemia, novas formas de interação e pagamento, que não exijam o toque, principalmente em espaços públicos, estão sendo requeridas por aqueles que estão preocupados com a contaminação. Com isso, desenvolvemos essa alternativa segura para oferecer aos clientes TIM”, explica Alexandra Brown, diretora geral da HavasPlus Rio de Janeiro.

Belo Horizonte

Uma pesquisa recente, aplicada pelo estúdio de design britânico Foolproof, confirma a preocupação da população em usar as mãos para usar caixas eletrônicos, maquininhas de pagamento e totens de autoatendimento em clínicas, por exemplo. Esses foram alguns dos pontos evidenciados pelo estudo, frente ao atual cenário de pandemia, o que deve acelerar ainda mais a implementação desse tipo de tecnologia no cotidiano das pessoas.

Veja abaixo a relação dos pontos onde estão os totens especiais da TIM:

Av. Cristóvão Colombo, 629 Av. Afonso Pena, 942 Rua Curitiba, 1264 Av. do Contorno, 6166 Av. Francisco Sales, 1186 Av. Amazonas, 2000 Av. Cristiano Machado, 1790 Rua Getúlio Vargas, 1287 Rua dos Tupinambás, 933 Rua São Paulo, 1071

TIM

A TIM segue com sua missão de conectar e cuidar de cada um para que todos possam fazer mais. Para isso, atua focada nos pilares estratégicos de oferta, infraestrutura, eficiência e experiência do cliente, com base em uma cultura interna de accountability e na mudança de processos e plataformas que permitam a transformação digital. A empresa é desde 2015 líder em cobertura 4G no País e referência nas tendências do mercado, em linha com a assinatura da marca: “A inovação não para”.

A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 12 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE): é a operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pré-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente. Para mais informações, acesse: www.tim.com.br.