Ainda na Júnior, Giugiu vence atletas da Elite e sagra-se campeã brasileira de mountain bike short track

Petropolitana ainda conquistou o título de campeã brasileira júnior de mountain bike cross-country olímpico (XCO), em disputa realizada na cidade paulistana de Mairiporã, no último fim de semana

A ciclista Giuliana Morgen segue fazendo história no mountain biking nacional. Isso porque, depois de disputar, na Europa, uma etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike Júnior e o Campeonato Mundial da modalidade, no início de outubro, a petropolitana voltou ao Brasil e seguiu o ritmo intenso de treinamentos, preparando-se para o Campeonato Brasileiro de mountain bike, no MTB Festival, série de competições que aconteceram entre os dias 30 de outubro e 1 de Novembro em Mairiporã, São Paulo.

Na cidade paulistana, a atleta participou de duas competições e saiu com duas vitórias: uma delas com um gostinho para lá de especial. O fim de semana da ciclista começaria na sexta-feira (30), com a disputa do Short Track (XCC). A competição foi realizada em uma pista de 1600 metros, com as atletas pedalando 20 minutos mais duas voltas.

Short Track contra as melhores do Brasil

Na pista bastante molhada, rápida e enlameada, as atletas da júnior, da Sub-23 e da Elite largaram juntas, em categoria única. Com isso, Giugiu teve sua primeira oportunidade de disputar um título nacional contra as melhores atletas do Brasil. Neste cenário, mais do que vencer, a ciclista de apenas 17 anos mostrou claros sinais de evolução, fazendo uma demonstração impecável.

Vale lembrar que, há cerca de dois meses, ela pedalou contras as melhores do Brasil no Desafio dos Gigantes, competições por etapas que aconteceu em Minas Gerais. Na ocasião, Giugiu venceu uma das etapas, mas depois de sofrer alguns contratempos, terminou em segundo lugar na classificação geral – um ótimo resultado, mas que deixou a atleta com gostinho de quero mais.

Na primeira parte da disputa, a petropolitana economizou energia como pode, aproveitando-se do vácuo de suas adversárias para pedalar fazendo menos esforço. Porém, quando os 20 minutos começaram a acabar, a ciclista passou a testar suas adversárias do pelotão das ponteiras sistematicamente, descobrindo assim onde ela poderia levar mais vantagem.

Aproveitando-se de sua habilidade nas descidas, a atleta da Júnior começou a forçar o ritmo pouco antes da abertura das duas últimas voltas, colocando suas adversárias em certa dificuldade. Quando a competição entrou em seus momentos finais, ela mostrou que também está muito forte nas subidas e, com uma aceleração decisiva, começou a abrir vantagem na liderança.

Mountain bike short track

Mantendo o passo forte e a concentração, ela cruzou a meta em primeiro lugar, com uma vantagem maior do que 20 segundos sobre a segunda colocada, a goiana Raiza Goulão, ídolo de Giugiu e atleta que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

“Eu já estava com esta vontade desde o Desafio dos Gigantes. A vontade de superar uma coisa que eu passei perto, e aqui finalmente consegui provar que eu sou capaz, que eu poderia vencer essa prova”, afirmou a jovem atleta.

“Sabia quem poderia vir comigo e durante a prova eu analisei onde elas apertavam o ritmo e onde perdiam algum tempo para mim. Eu ataquei na hora certa. Testei antes de atacar e na hora que eu vi que sobrou um pouco, fui e acelerei. Eu treinei para essa modalidade, tendo usado como aprendizado a última competição que tive contra elas no short track há alguns meses, e desta vez deu certo. A felicidade é enorme. Espero crescer cada vez mais e colocar, no futuro, nosso mountain bike brasileiro aos olhos do mundo, assim como o Avancini fez”, disse Giugiu.

“Amanhã corro na categoria Junior e largo 5 minutos atrás da Elite. Vou dar o meu melhor”, afirmou a atleta em entrevista ainda na noite da sexta-feira, enquanto se preparava para mais um dia de competição.

Domínio no Cross-Country Olímpico

No sábado, dia 31 de outubro, Giugiu mais uma vez alinhou na largada contra as melhores do Brasil em sua categoria, preparando-se para ir em busca de seu terceiro título nacional no Cross-Country Olímpico – principal modalidade do mountain biking no Brasil. Como previsto, ela largou com 5 minutos de atraso para a Elite.

Depois de muita chuva, a técnica pista ficou repleta de lama e muito escorregadia, o que dificultou muito o trabalho das atletas. Por conta disso, a habilidade sobre a bike passou a ser um fator ainda mais decisivo no resultado final.

Logo na largada, Giugiu imprimiu um ritmo bastante elevado. Além de abrir vantagem contra suas adversárias na Junior, rapidamente ela começou a ultrapassar as atletas da Sub-23, que largaram com alguns minutos de antecedência. Pouco depois, algumas ciclistas da Elite também começaram a ser ultrapassadas.

Em um determinado momento da prova, Giugiu já havia ultrapassado diversas atletas da elite. Porém, a lama do percurso acabou cobrando um preço na transmissão da bike, fazendo a corrente cair. Com isso, ela precisou empurrar em uma parte do percurso, até fazer um pit-stop na área técnica.

Mesmo assim, Giugiu cruzou a linha de chegada em primeiro lugar em sua categoria, levando a competição com larga vantagem sobre a segunda colocada.

“Tive alguns problemas mecânicos, mas queria ter chegado mais perto da elite. Me senti bem na prova, mesmo tendo que empurrar em alguns trechos para ultrapassar as outras meninas ou por causa da relação travada”, finalizou.

O próximo desafio de Giugiu Morgen acontece já na semana que vem, na segunda edição do Desafio dos Gigantes, competição que mais uma vez colocará a atleta frente a frente contra a elite do esporte nacional.

Fotos: Felipe Almeida

Giugiu Morgen

