Agência de Marketing Digital cresce 92% durante a pandemia

A pandemia do coronavírus causou muitos problemas para a economia global, mas as medidas de isolamento social que restringem a circulação de pessoas também ajudaram, por outro lado, algumas empresas a prosperarem.



O setor de marketing digital foi um dos que teve altas significativas durante a pandemia.





Marketing digital

A principal razão desse crescimento, se deu a partir do momento em que a maioria das empresas identificou a necessidade de estar presente no ambiente digital para geração de novos clientes e aumento de visibilidade da marca.

Vale ressaltar que, algumas empresas relutaram ou até mesmo não acreditavam no marketing digital antes da pandemia. Contudo, nos dias atuais, se viram obrigadas a aderirem essa estratégia.





Agência de marketing digital

Com essa identificação de necessidade das empresas de marcarem presença no ambiente digital, as agências deste segmento ganharam a vez.

Com isso, a demanda por agência de marketing digital teve um aumento expressivo nos últimos meses.





Agência MOLL

De acordo com o Gabriel Cruz, fundador da Agência MOLL, empresa especializada em marketing digital, relata que sua agência teve 92% de alta no seu faturamento após o início da pandemia.

Ele também disse que os serviços mais contratados pelas empresas foram: gestão de mídias sociais, gestão de anúncios e construção de identidade da marca no ambiente digital.