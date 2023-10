Time do São Paulo “Tricampeão do Mundo” participa de jogo beneficente em Campos do Jordão

Elenco de 2005, que conquistou o tricampeonato no Japão, aterrissa em Campos do Jordão para uma partida amistosa no sábado (30) em prol da creche MeiMei. Jogadores chegam na sexta, com direito a passeio de Maria Fumaça e parada para atender os fãs.

O time do São Paulo (SPFC), que carrega o título de “Tricampeão do Mundo” de 2005, aterrissa em Campos do Jordão para um jogo amistoso beneficente “Tributo à Terceira Estrela”, nesse sábado (30), às 10h30, no Campo da Abernéssia. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, produtos de higiene infantil ou fraldas descartáveis em prol da Creche MeiMei.

Os jogadores chegam à cidade na sexta (29), quando embarcarão por volta das 19h para um desfile no trem Maria Fumaça –acompanhados pelas crianças da creche—saindo do Portal com parada na Estação do Centro do Capivari, por volta das 20h. Uma super oportunidade de ficar bem pertinho desse timaço! Em seguida, o elenco irá jantar no Restaurante The Corner Forneria (Reservas pelo 13 997450218).

No sábado, a partir das 10h30, os tricampeões do mundo enfrentam um time amador formado por fãs e patrocinadores. “Uma partida divertida, numa oportunidade de homenagear esses grandes jogadores e fazer o bem ao mesmo tempo”, ressalta Turibio Leite, fisiologista do São Paulo entre 1985 e 2010, idealizador do jogo beneficente e morador de Campos do Jordão. Na parte da noite, o time irá ao Restaurante Villa di Phoenix (Reservas pelo 12 997894962).

Para encerrar a programação, o time tricampeão participa de um almoço e show de encerramento com entrega de troféus no domingo (1º), a partir das 13h, no ART BBB, na Vila Floresta. Quem quiser participar, poderá adquirir o ingresso à venda pela pelo telefone: (12) 99666-9777.

TIME TRICAMPEÃO – Jogadores que confirmaram presença para a partida amistosa: Roger (goleiro), Cicinho e Júnior (laterais), Fabão, Lugano, Alex Bruno (zagueiros) Renan, Josué, Flávio Donizetti e Souza (meio campo), Amoroso, Aloísio e Luisão (atacantes). Equipe técnica: Marco Aurélio e José Sanchez (médicos), Turibio Leite (fisiologista), Almir e Ailton (massagistas) e Sérgio Rocha (preparador físico).

Confira mais informações no site https://www.idolos-spfc.org/.

Vale a pena lembrar: No dia 18 de dezembro de 2005, em Yokohama, no Japão, o time tricolor venceu o Liverpool por 1 a 0 e conquistou o Mundial de Clubes pela terceira vez na história.

Por sinal, a torcida tricolor está em festa: no último domingo (23), o atual time do São Paulo conquistou o título da “Copa do Brasil”, no Morumbi, jogando contra o Flamengo (1 X 1).

INGRESSOS PARA O JOGO – Além de 1 quilo de alimento não perecível, o acesso ao jogo poderá ser mediante a doação de fradas descartáveis ou produtos de higiene infantil.

O Campo da Abernéssia “Estádio Benedito Vaz Dias”, fica na Rua Eunice Solis Além, s/n, na Abernéssia.

SOBRE A CRECHE – A Fundação Próser, que é mantenedora da Creche Memei, é uma instituição beneficente que atende crianças entre 6 meses e 6 anos de idade. Reconhecida como escola de educação infantil, localizada na Vila Abernéssia em Campos do Jordão, oferece material didático-pedagógico, refeições, uniformes e fraldas descartáveis.

O evento tem o apoio da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Campos do Jordão. “Convidamos a todos, moradores e turistas, para esse super evento beneficente”, ressalta o presidente Guilherme Centofante.

São Paulo (SPFC)