São José Futsal perde em casa pela Liga Nacional

Pela 4ª rodada da LNF, o São José Futsal recebeu o Minas e perdeu, por 7×4. Agora os joseense recebem o Praia Clube, de Uberlândia, na próxima sexta-feira, 11, às 20:15h, com transmissão da LNFTV.

Crônica

A partida começou com a equipe de Minas subindo sua marcação, tentando inibir o jogo do time da casa. No entanto o São José usava de sua velocidade para escapar disso e chegar ao ataque. Foi justamente em uma falta ofensiva que Fabrício abriu o placar, com chute forte de frente.

Minas

Não demorou para o Minas virar o jogo antes de Biel, de tiro livre, empatar novamente em 2×2. Melhor em quadra a equipe joseense criava mais a partir de seus alas, mas não conseguia equilibrar sua defesa. A equipe visitante aproveitou para deixar o jogo em 4×2 com dois gols rápidos antes do São José diminuir para 4×3. Antes do intervalo ainda deu tempo do Minas fazer o quinto, em contra ataque.

Etapa Complementar

Melhores postados na defesa, o São José passou a atacar com mais tranquilidade, sempre finalizando seu ataque e dando defesa para o Minas, que se postou atrás agora que estava com a vantagem.

São José Futsal

Assim a equipe da casa procurava os espaços, mas sempre parava na última linha ou nas defesas do goleiro. Foi assim que, a partir do final do jogo, o São José passou a usar goleiro linha e o Minas conseguiu roubar duas bolas para fazer 7. Fabrício, em tiro livre, diminuiu. No fim, vitória dos visitantes.