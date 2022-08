Agende sua reunião na FEIPLAR COMPOSITES & FEIPUR 2022

Durante a FEIPLAR COMPOSITES & FEIPUR – Feira e Congresso Int. de Composites, Poliuretano, Plásticos de Engenharia & Compostos Termoplásticos, que acontecerá de 16 a 18 de agosto de 2022 no São Paulo Expo (Pavilhão 5), vamos realizar as Rodadas de Negócios com reuniões agendadas.

Isso significa que você pode escolher com quem quer conversar para discutir seus projetos e seus entraves de produção. Basta preencher o formulário e especificar com que tipo de empresa (por material, processo, perfil, localidade) ou com que tipo de profissional quer se encontrar, e nós cuidaremos do agendamento.

Rodadas de Negócios com reuniões agendadas

O formulário está no link abaixo mas, caso não queira clicar nesse link, pode acessar o site www.feiplar.com. Na barra superior, encontrará “Eventos Simultâneos’ e depois “Rodadas de Negócios”. Aí é só escolher o dia, horário e nos informar o perfil de reunião que deseja. Não há custo.

FEIPLAR COMPOSITES & FEIPUR 2022

