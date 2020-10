Outback lança Gift Card Varejo e anuncia venda nas lojas do Carrefour

O Outback Steakhouse não para de se reinventar e de trazer cada vez mais benefícios para seu público. Seguindo a tendência que já é forte nos EUA e buscando proporcionar mais facilidade aos seus clientes brasileiros, a empresa anuncia o lançamento do seu Gift Card Varejo, primeiro produto da marca que será comercializado em redes varejistas. Neste primeiro momento, os novos cartões-presente poderão ser adquiridos, exclusivamente, em 266 lojas do Carrefour localizadas em 63 cidades do Brasil. Os clientes poderão escolher entre Gift Cards de R$ 50 a R$ 300, que têm validade de oito meses a partir da sua ativação.

A novidade marca o pioneirismo do Outback e reforça o DNA inovador da empresa, que é a primeira do seu segmento a oferecer esse tipo de produto aos consumidores. De acordo com Daniel Barbosa, diretor de Digital e Novos Negócios da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback, as expectativas para o lançamento são as melhores, já que em 2019, o Gift Card da marca representou R$ 13 milhões em vendas. “Vamos estar onde nossos consumidores estão. Em nossos restaurantes, em suas casas com nosso delivery e por que não em seus supermercados favoritos? Esperamos que os novos Gift Cards no varejo possam proporcionar mais um ponto de experiência aos nossos lovers”. E as projeções são positivas. “Com a entrada no varejo, devemos incrementar em torno de 30% as vendas dos cartões até novembro de 2020. E isso pode representar três vezes mais, porque o cliente aproveita a oportunidade e acaba consumindo mais dentro do restaurante. Em linha com o crescimento do canal, vamos expandir exponencialmente os pontos de venda até o final do ano”, ressalta o executivo.

A estratégia está alinhada ainda a um crescimento desse segmento em outros países. Segundo dados da empresa Blackhawk Network, em 2017, o mercado global de cartão pré-pago (também conhecidos como cartão presente ou gift card), foi avaliado em aproximadamente US$ 320 bilhões e a previsão é que esse valor chegue a US$ 510 bilhões em 2025. Aqui no Brasil, esse setor apresentou um aumento de mais de 25% entre janeiro e junho, na comparação com o mesmo período de 2019. Além disso, nos últimos seis anos, houve um aumento de 4200% das vendas de gift cards no país. O levantamento ainda prevê que no próximo ano, o mercado brasileiro movimente aproximadamente R$ 5 bilhões no segmento de cartão pré-pago.

“Temos a visão de que em um período pós pandemia a categoria de cartão presente entrará em um novo ciclo de desenvolvimento, estimulado pela volta do cliente às lojas e restaurantes. Neste sentido, cartões presentes relacionados a alimentação fora de casa e outras categorias tradicionais do varejo são peças chave para nossa expansão. E é por este motivo que estamos acelerando a entrada de novos parceiros, como o Outback”, afirma Ricardo Amaral, diretor de Novos Negócios na Blackhawk Network.

“Ficamos felizes em sermos pioneiros dessa tendência juntamente com o Outback que, assim como nós, busca soluções inovadoras para encantar seus clientes. Acreditamos que esse produto será bem aproveitado nos momentos de lazer das famílias que frequentam nossas lojas”, comemora Alexandre Gyurkovits, diretor de Parcerias do Carrefour.

Assim como o cartão que o Outback já disponibilizava no seu site, esse lançamento será aceito apenas nos restaurantes físicos da marca, não podendo ser utilizado em pedidos feitos via delivery.

O Outback Steakhouse possui 105 restaurantes no Brasil e está presente em 45 cidades, 16 estados brasileiros e Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no país foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer. Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com a marca Abbraccio no país.

Grupo Carrefour Brasil

Há 45 anos no país, o Grupo Carrefour Brasil é líder de mercado de distribuição de alimentos. A partir de uma plataforma omnicanal e multiformato, reúne operações de Varejo e Cash & Carry, além do Banco Carrefour e de sua divisão imobiliária, o Carrefour Property. Atualmente, conta com os formatos Carrefour (hipermercado), Carrefour Bairro e Carrefour Market (supermercado), Carrefour Express (varejo de proximidade), Carrefour.com (e-commerce), Atacadão (atacado e atacado de autosserviço), além de postos de combustíveis e drogarias. Presente em todos os Estados e Distrito Federal, sua operação já abrange mais de 700 pontos de vendas. Com faturamento de R$ 17,6 bilhões no segundo trimestre de 2020 e mais de 85 mil colaboradores no Brasil, a empresa é a segunda maior operação dentre os países nos quais o Grupo Carrefour opera. A companhia se destaca ainda por ser uma das maiores empregadoras privadas do país e uma das 20 maiores empresas listadas na bolsa brasileira (B3). Além disso, tem focado em democratizar cada vez mais o acesso da população à alimentação saudável, promovendo o movimento Act For Food. No mundo, o Grupo Carrefour atua em mais de 30 países e, nos próximos anos, implementa estratégia prevista no plano Carrefour 2022, por meio da qual lidera intenso movimento de omnicanalidade, transformação digital e transição alimentar para que seus clientes consumam ainda melhor em qualquer lugar. Com mais de 325 mil colaboradores e 12 mil lojas espalhadas pela Europa, Ásia e América Latina, está presente na vida de mais de 105 milhões de clientes. Em 2019, a receita global da companhia totalizou € 80,7 bilhões. www.grupocarrefourbrasil.com.br