COOP lança Festival Grandes Marcas e projeta crescimento nas vendas

Com a proposta de elevar as vendas nas categorias de perfumaria, limpeza, pet e bazar, a Coop realizará no período de 02 a 14 de agosto, o Festival Grandes Marcas.

Durante a ação, haverá tabloides com ofertas promocionais de mais de 50 marcas em toda a rede de supermercados e postagens nas redes sociais sobre cuidados com o cabelo, dicas de produtos de limpeza e como montar uma impecável mesa de café.

De acordo com a área comercial, a expectativa é elevar as vendas em 10% nos setores de limpeza e pet, 8% em perfumaria e 5% nos produtos de utilidades domésticas. As compras em toda a rede também poderão ser parceladas em até 4x sem juros no cartão Coop ou em 3x sem juros nos demais cartões de crédito.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 900 mil cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí e um atacarejo em São José dos Campos, além de três postos de combustíveis e 81 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br