Adecoagro vai instalar estações meteorológicas com NB-IoT da TIM

Cerca de 90% das propriedades estão conectadas com o 4G da operadora e a cobertura já atinge um milhão de hectares, beneficiando aproximadamente 200 mil pessoas

A Adecoagro, uma das principais produtoras de alimentos e energia renovável do mundo, em parceria com a TIM no projeto que leva o 4G para o campo, vai investir em estações meteorológicas conectadas via rede NB-IoT. A Adecoagro já emprega aplicações e soluções em Internet das Coisas e hoje muitas áreas que englobam as unidades produtivas e fazendas no Mato Grosso do Sul estão conectadas com o 4G da TIM. Cerca de um milhão de hectares contam com cobertura, que se estende a aproximadamente 200 mil pessoas em diversas cidades do entorno, como Ivinhema, Angélica, Nova Andradina, Deodápolis, Glória de Dourados, Novo Horizonte do Sul, e os Distritos de Amandina, Ipezal, Jateí e Naviraí.

O processo de transformação digital está ajudando a atingir as metas de cobertura estipuladas há cerca de três anos, elevando o uso da tecnologia para patamares que antes eram inviáveis e ampliando a eficiência de produção e uso de insumos.

“Antes do projeto, as informações sobre as atividades no campo eram repassadas para o Centro de Operações Agrícolas (COA) por pen drives, o que exigia uma ampla movimentação de pessoas e veículos nas frentes de trabalho. Agora, com o 4G TIM, essas informações chegam praticamente em tempo real logo após o processamento das linhas de colheita, promovendo agilidade, economia e conexão entre os nossos equipamentos”,ressalta Jorge Gomes, Diretor Agrícola Regional da Adecoagro no Mato Grosso do Sul.

O grande diferencial do projeto desenvolvido entre a empresa e a TIM é a utilização da rede 4G em 700 MHz, a mesma tecnologia disponível em todo o país, uma frequência aberta e democrática. Essa integração proporciona agilidade na tomada de decisão, aumentando a eficiência e a sustentabilidade dos processos, que ganham celeridade. “A conectividade entre as equipes de monitoramento e de colheita era o elo que faltava para termos mais assertividade e rapidez na transmissão de dados”, reforça Wellington Rosa, Supervisor de Tecnologia Agrícola do COA da Adecoagro.

Assim como os demais clientes da solução 4G TIM no Campo, a operação da Adecoagro conta com a ativação da tecnologia Narrow Band IoT (NB-IoT), que amplia em mais de 40% o alcance da cobertura da rede, além de consumir menos bateria, sendo fundamental para aplicações de Internet das Coisas. A TIM foi pioneira ao oferecer a funcionalidade aos clientes corporativos e é líder na cobertura NB-IoT no Brasil.

“O projeto com a Adecoagro começou em 2019 e, desde então, supera todos os objetivos esperados, inclusive para nós da TIM. A companhia foi uma das primeiras clientes do 4G TIM no Campo e hoje é referência em conectividade para outras indústrias, apoiando a inclusão digital das comunidades vizinhas”, conclui Alexandre Dal Forno, Diretor de Desenvolvimento de Mercado IoT & 5G da TIM Brasil.

Com sede em Luxemburgo e acionistas em todo o mundo, a Adecoagro (NYSE: AGRO) é um dos principais produtores de alimentos e energia renovável da América do Sul, presente em três países. No Brasil desde 2004, a Companhia atua na produção de açúcar, etanol e cogeração de energia elétrica com três unidades industriais: Usina Monte Alegre (MG) e o cluster formado pelas usinas Angélica e Ivinhema, ambas no Mato Grosso do Sul. Juntas, elas possuem capacidade de moagem de 13,7 milhões de toneladas de cana por safra. Reunindo mais de 6.600 colaboradores e colaboradoras no Brasil (maio de 2022), a Adecoagro caracteriza-se por um modelo de baixo custo de produção, alta flexibilidade e processos inovadores, sendo reconhecida como uma das mais competitivas do segmento sucroenergético mundial. Para mais informações, consulte nosso site www.adecoagro.com/pt





“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, operadora líder em cobertura móvel e presença 4G. Pioneira em testes do 5G, está pronta também para ser protagonista da tecnologia que revolucionará diversos setores da sociedade, em linha com a sua assinatura: “Imagine as possibilidades”. Comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, integra importantes carteiras da bolsa brasileira, como a do Novo Mercado, do S&P/B3 Brasil ESG e do Índice de Sustentabilidade Empresarial. Está listada no Sustainability Yearbook 2022, que reúne as empresas mais sustentáveis do mundo, e foi a primeira operadora a obter o selo “Pró-ética” da Controladoria Geral da União e a certificação ISO 37001, de combate ao suborno. Faz parte ainda do Índice de Equidade de Gênero da Bloomberg e lidera, entre as empresas do Brasil e do setor de telecom mundial, o Refinitiv Diversity & Inclusion Index. Para mais informações, acesse www.tim.com.br.