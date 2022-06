Startups mais inovadoras do mundo em 2022

Diversas iniciativas procuram destacar empresas cujas soluções podem mudar a forma como trabalhamos e nos relacionamos no mundo

A inovação é uma das características mais marcantes das startups, empresas que procuram solucionar problemas sociais e gargalos da economia de maneira inovadora, através do uso intensivo de tecnologia.

Por adotar modelos de trabalho ágeis e apresentar grande potencial de crescimento em pouco tempo, é grande o interesse em investir em startup disruptiva no mercado financeiro, principalmente nas fases iniciais de desenvolvimento da empresa. Apesar do risco maior, o chamado capital de risco, ou venture capital, busca obter resultados muito mais expressivos do que o investimento em soluções já amadurecidas.

Se você é investidor e deseja diversificar melhor sua carteira com empresas que podem se tornar grandes expoentes da tecnologia em um futuro próximo, ou, simplesmente, quer saber quais são as tendências mais promissoras no mundo das startups, este artigo é o que você estava procurando. Nele, você vai descobrir quais são as empresas de tecnologia mais inovadoras deste ano, segundo diversos especialistas da área.

5 startups mais inovadoras de 2022

A rapidez com que a tecnologia está mudando a forma como trabalhamos, consumimos e nos relacionamos com outras pessoas tem sido impressionante nos últimos anos.

Da tela de um simples celular, hoje conseguimos atender necessidades que, até pouco tempo atrás, nem imaginávamos, graças ao advento de aplicativos de teletrabalho, telemedicina, comércio eletrônico, comunicação, logística e muito mais.

Da economia sustentável às soluções de eficiência no trabalho, são inúmeras as áreas que estão sofrendo uma grande disrupção. Cada vez mais as empresas usam a tecnologia de maneira criativa para criar produtos e serviços capazes de fechar lacunas muitas vezes desconhecidas pela maioria das pessoas, mas que têm grande impacto em nossa qualidade de vida e bem-estar.

Apresentamos abaixo uma lista de cinco empresas que receberam diversos prêmios de inovação recentemente, em várias partes do mundo, graças ao seu grande foco em melhorar a experiência dos usuários, aumentar a eficiência do trabalho em equipe e contribuir com o desenvolvimento sustentável do planeta.

Stripe Climate

A Stripe Climate é uma empresa de pagamentos online, que permite aos seus clientes financiar tecnologias ambiciosas de remoção do carbono da atmosfera, doando parte de suas vendas digitais a projetos de combate ao aquecimento global. De acordo com a companhia, eleita pela Fast Company como uma das mais inovadoras de 2022, cerca de 10% da sua base de clientes já aderiu à iniciativa, que pode ser usada de forma positiva em campanhas de marketing e promoção de marca.

Icon

É uma startup da construção civil que promete reduzir os custos e o tempo de construção de moradias através do uso de impressão 3D. A Icon desenvolve uma tecnologia que praticamente imprime a infraestrutura de uma casa em poucos dias. Segundo o festival South by Southwest (SXSW), a massificação da solução pode reduzir drasticamente o déficit habitacional em todas as partes do mundo.

PerfectCorp

Segundo especialistas de tecnologia, em breve os ambientes de trabalho e os negócios serão revolucionados pelo metaverso, uma espécie de mundo virtual em que as pessoas terão experiências de interação muito mais realistas. A PerfectCorp, empresa asiática, está se adiantando a essa tendência, ao criar NFTs (propriedades digitais rastreáveis) para que empresas do setor de beleza e de moda comercializem seus produtos nesse novo mundo digital, como provadores de maquiagem e acessórios.

NotPla

Buscando facilitar o tratamento dos resíduos que descartamos todos os dias, a NotPla, startupsueca, desenvolveu um material à base de algas marinhas que substitui o plástico na indústria de bebidas e acelera incrivelmente seu processo de decomposição no meio ambiente. De acordo com a empresa, uma embalagem comum de bebida pode ser decomposta em apenas seis dias pela natureza. E mais: seu material é comestível.

Ara

Startup dos EUA, a Ara se inspirou na tecnologia dos carros autônomos para desenvolver uma solução que auxilia pessoas com deficiência visual a circular pelas ruas das grandes cidades com muito mais segurança. Sua solução consegue ajudar os usuários a identificar e se desviar de obstáculos nas vias públicas, graças aos alertas de segurança.

Essas são algumas das inúmeras empresas que estão hoje ajudando a solucionar grandes problemas da economia e da sociedade, cujas soluções, muito em breve, podem se tornar mais conhecidas, ajudando a impulsionar ainda mais seu crescimento.

