DESAFIO DO TOUR DO RIO 2022

Etapa classificatória para o Tour do Rio é chancelada pela CBC e Fecierj

Uma das mais tradicionais provas de ciclismo do mundo e a principal competição latino-americana chancelada pela Union Cycliste Internationale, o Tour do Rio volta ao calendário de eventos esportivos brasileiro após hiato de sete anos. Ela será realizada em agosto de 2022 no Rio. Os participantes já podem se preparar e buscar a classificação para a prova através do Desafio do Tour do Rio, que acontece em 3 de julho, em Miguel Pereira (RJ).

213 Sports

A empresária Luisa Jucá continua à frente da realização da Prova mas agora com a parceria da 213 Sports.

“É muito bom voltar a realizar o Tour do Rio após um hiato de 7 anos, ainda mais com o suporte de profissionais comprometidos com o esporte, como Yuri, Bernardo, Marcelo, Pedro da 213 Sports que estao embarcando nesta jornada comigo. Me orgulha acompanhar o crescimento do ciclismo, em especial o feminino, pois 42 % dos inscritos são mulheres. Me deixa ainda mais feliz poder levar a bicicleta para outros lugares com boas estradas, como Miguel Pereira”, diz Luisa Jucá realizadora do evento.

A etapa classificatória é chancelada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecierj). O Desafio contará com provas de Ciclismo de Estrada em percursos de 25km (curto), 85km (médio) e 115km (longo). Os trajetos possuem, respectivamente, altimetrias de 546, 681 e 1490 metros.

“Para nós é um sonho trazer o Desafio do Tour do Rio para Miguel Pereira em parceria com os organizadores, porque a nossa meta é levar o ciclismo para todos os lugares do estado.” Disse Adayr Souza “Touché”, Presidente da Federação de Ciclismo do Estado do Rio (Fecierj).

Com previsão de receber 500 atletas, a prova tem inscrições que podem ser realizadas exclusivamente pela internet, que ocorrem até o dia 27 de junho, às 12 horas. A entrega dos kits ocorrerá no sábado, dia 2 de julho, entre 14 e 20 horas, no local de largada da prova. Aos vencedores, além dos troféus e a possibilidade de participar do Tour do Rio, serão distribuídos R$ 5 mil em premiações.

Leia o regulamento completo do Desafio do Tour do Rio no site www.tourdorio.bike e mais informações. É possível ainda acompanhar as novidades da prova no Instagram @tourdorio.

Algumas participações de peso

Teremos a participação da melhores equipe de ciclismo do Brasil entre elas Funvic, Sense e Swift Carbon. A equipe Swift Carbon Pro Cycling, sediada em Nova Lima – MG, vem participando de provas internacionais com atletas Sub23 e elite . Grande parte deles são atletas da seleção brasileira como João Pedro Rossi medalhista de prata na prova de contrarrelógio no Campeonato Panamericano 2021 na República Dominicana . Magno Prado medalhista nos Jogos Panamericano Lima 2019 entre outros. No Desafio Tour do Rio teremos também a estreia de Vicente Rojas, atleta chileno sub23 , um escalador nato que veio compor a equipe para o segundo semestre da temporada.

Miguel Pereira – Uma cidade preparada para aventura

A cidade fluminense de Miguel Pereira carrega muita história, cultura e pontos turísticos que atraem milhares de visitantes anualmente. Com clima perfeito, estradas cênicas e seguras, é ambiente ideal para o ciclismo e outras atividades ao ar livre. O município tem investido constantemente no desenvolvimento de sua infraestrutura turística e esportiva, atraindo cada vez mais competições de alto nível em diferentes modalidades.

Para o prefeito André Português, a escolha de Miguel Pereira para sediar o retorno do Desafio do Tour do Rio ao calendário nacional reforça a importância do investimento em infraestrutura e a vocação da cidade para o turismo esportivo e para a prática de esportes ao ar livre.

Desafio do Tour do Rio

Modalidade: Prova Ciclismo de Estrada.

Cidade: Miguel Pereira / RJ

Local de Largada e Chegada: Rua Cmte. Paulo Emilio – Lago de Javary

Data: 03 de julho de 2022.

Realização: 213 SPORTS

Supervisão: FECIERJ e Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

Apoio: Prefeitura Municipal de Miguel Pereira

Ranking/Pontuação: Válida para o Ranking

Nacional Classe 3 (CBC) e Estadual Classe 1.

PROGRAMAÇÃO

02 DE JULHO Sábado 14h as 20h Entrega do numeral no local da largada

03 DE JULHO Domingo 6h00 Abertura da Arena

03 DE JULHO Domingo 7h00 1a Largada – Percurso A 115 km & Percurso C 25 km

03 DE JULHO Domingo 7h30 2a Largada – Percurso B 85 km

03 DE JULHO Domingo 12h00 Premiação para todas as categorias conforme for

A prova será disputada com percurso nas rodovias RJ-125, RJ-093, RJ-127, RJ-129 e RJ-121. A concentração da largada será na Rua Cmte. Paulo Emilio – Lago de Javary para os dois percursos.

PREMIAÇÃO

Troféus personalizados para os 3 (três) primeiros colocados de cada uma das 25 categorias e medalhas de participação. Prêmios em dinheiro de R$ 5.000,00, divididos entre as categorias Elite Masc. e Fem, conforme descrito abaixo. Observação: para subir ao pódio o atleta deverá estar uniformizado. O atleta que estiver descalço, de chinelo, sem camisa, não será premiado e perderá o prêmio, mas não os pontos adquiridos.

ELITE MASCULINO (SUB 23) 1º R$ 1.200,00 | 2º R$ 800,00 | 3º R$ 500,00 ELITE FEMININO (SUB 23) 1º R$ 1.200,00 | 2º R$ 800,00 | 3º R$ 500,00 SUB-30 (23 A 29 ANOS)

CATEGORIAS

MASTER A1 (30 A 34 ANOS)

MASTER A2 (35 A 39 ANOS)

MASTER B1 (40 A 44 ANOS)

MASTER B2 (45 A 49 ANOS)

MASTER C1 (50 A 54 ANOS)

MASTER C2 (55 A 59 ANOS)

MASTER D1 (60 A 64 ANOS)

MASTER D2 (65 A 99 ANOS)

MASTER FEMININO A (30 A 39 ANO)

MASTER FEMININO B (40 A 49 anos)

MASTER FEMININO C (50 A 99 anos)

OPEN MASCULINO (A) até 39 anos

OPEN MASCULINO (B) a partir dos 40 anos

OPEN FEMININO (A) até 39 anos

OPEN FEMININO (B) a partir dos 40 anos

OPEN MASCULINO (C) até 39 anos

OPEN MASCULINO (D) a partir dos 40 anos

OPEN FEMININO (C) até 39 anos

OPEN FEMININO (D) a partir dos 40 anos

SPORT FEMININO a partir dos 19 anos SPORT MASCULINO a partir dos 19 anos PNE

INSCRIÇÕES

PRIMEIRO LOTE – ATÉ 30 DE ABRIL VALOR: R$ 380,00

SEGUNDO LOTE – ENTRE 1 DE MAIO E 15 DE JUNHO VALOR: R$ 450,00

TERCEIRO LOTE – ENTRE 15 DE JUNHO E 27 DE JUNHO VALOR: R$ 550,00

A DIVULGAÇÃO E RESULTADOS

