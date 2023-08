Acidentes de carro dispara em SP veja como se prevenir

São Paulo Registra o Mês de Fevereiro Mais Violento no Trânsito em Seis Anos. A cidade de São Paulo enfrentou um cenário alarmante no trânsito em fevereiro de 2023, com um aumento significativo no número de fatalidades.

De acordo com dados fornecidos pelo Infosiga, o sistema de registro de acidentes do estado, foram registradas 66 mortes no último mês.

Essa estatística representa um aumento substancial de 53% em comparação com o mesmo período no ano anterior.

Além disso, marca o mês de fevereiro mais violento no trânsito da capital paulista desde 2017, quando foram contabilizados trágicos 69 óbitos.

Embora esses números alarmantes tenham chamado a atenção da população, a Prefeitura de São Paulo ainda não divulgou uma explicação oficial para esse aumento significativo no número de acidentes fatais nas estradas da cidade.

74% Dos acidentes acontecem com homens

Retrato das Vítimas nos Registros de Acidentes: no mês passado, dos 66 lamentáveis óbitos ocorridos, 23 ocorreram com pedestres, 19 com motociclistas,18 com ocupantes de veículos automotores, 3 envolveram ciclistas, 2 afetaram condutores de caminhões e 1 caso não obteve informações específicas.

A análise dos dados revela que 42% das vítimas eram motoristas, 35% eram pedestres e 18% ocupavam o posto de passageiros. Em 5% dos incidentes, as informações sobre o perfil das vítimas não foram disponibilizadas.

Destaca-se que a maioria das fatalidades, cerca de 74%, continua a ser composta por homens.

Sobre o aumento preocupante registrado, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, embora tenha sido questionada, não divulgou uma explicação detalhada para esse crescimento no número de acidentes fatais.

Entretanto, mencionou a implementação de diversas medidas visando reduzir tanto os acidentes quanto as vítimas, incluindo áreas de espera específicas para motociclistas em cruzamentos e a instalação de faixas azuis destinadas aos motociclistas.

Segundo a Secretaria, sua meta até 2024 é diminuir a taxa de mortes no trânsito da capital para 4,5 por cem mil habitantes.

Dicas de segurança no trânsito como me prevenir?

Garantir a sua segurança e a dos outros no trânsito é uma responsabilidade essencial de todos os condutores. Conheça algumas dicas valiosas para ajudá-lo a se prevenir de acidentes e promover um trânsito mais seguro:

Respeite as Leis de Trânsito: Cumprir as regras é fundamental. Siga os limites de velocidade, respeite as sinalizações e os semáforos.

Evite o Uso de Celular: Não use o celular enquanto dirige. Isso pode distraí-lo e causar acidentes graves.

Mantenha Distância Segura: Mantenha uma distância segura do veículo à frente. Isso proporciona tempo para reagir a situações inesperadas.

Cuidado com o Álcool: Não dirija sob a influência de álcool ou drogas. Essas substâncias comprometem seus reflexos e tomada de decisões.

Use o Cinto de Segurança: Certifique-se de que todos os ocupantes do veículo estejam usando cinto de segurança, independentemente do assento.

Mantenha seu Veículo em Dia: Faça a manutenção regular do seu veículo para garantir que ele esteja em boas condições de funcionamento.

Redobre a Atenção nas Condições Adversas: Em situações de chuva, neblina ou pista escorregadia, reduza a velocidade e aumente a distância de segurança.

Cuidado com a Sinalização de Escolas: Esteja atento às áreas escolares. Reduza a velocidade e siga as orientações de trânsito.

Pedestres e Ciclistas: Dê prioridade a pedestres nas faixas de travessia e mantenha distância segura de ciclistas.

Respeite os Limites de Velocidade em Áreas Urbanas e Rodoviárias: Esteja ciente dos limites de velocidade locais e siga-os rigorosamente.

Ajuste os Espelhos: Certifique-se de que seus espelhos estejam ajustados corretamente para eliminar pontos cegos.

Evite Dirigir Cansado: Se estiver cansado, descanse antes de pegar a estrada. O cansaço afeta a concentração e os reflexos.

Dirija Defensivamente: Esteja atento aos outros condutores e antecipe possíveis situações de risco.

Seguir essas dicas pode salvar vidas e contribuir para um trânsito mais seguro para todos. Lembre-se de que a segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada.

Roubos e furtos em SP aumento de 13,5%

O número de ocorrências de roubos e furtos de veículos na Região Metropolitana de São Paulo registrou um aumento significativo no primeiro semestre de 2023, com um aumento de 13,5% em comparação com o mesmo período de 2022.

Se considerarmos apenas os carros de passeio e comerciais leves, esse aumento foi de 7% na mesma comparação.

Esses dados são resultados de um levantamento realizado pela empresa de rastreamento veicular Ituran, com base nas estatísticas mais recentes sobre esses crimes divulgadas no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

Segundo o estudo, obtido exclusivamente pelo UOL Carros, entre janeiro e junho de 2023, foram registradas 49.514 ocorrências de roubos e furtos envolvendo carros de passeio, comerciais leves e motos na capital e na Região Metropolitana de São Paulo.

Em comparação, nos primeiros seis meses de 2022, foram contabilizados 43.613 casos oficiais desses tipos de crimes envolvendo veículos.

Se focarmos apenas nos carros de passeio e comerciais leves, observamos que houve 33.332 casos de roubos e furtos no primeiro semestre de 2023, em comparação com 31.159 casos no mesmo período do ano anterior.

Analisando mais detalhadamente essas ocorrências, constatamos que, das 33.332 ocorrências envolvendo carros de passeio e comerciais leves nos primeiros seis meses de 2023, 75,5% correspondem a furtos, enquanto 24,5% são roubos, caracterizados pelo uso de ameaça ou violência. No mesmo período de 2022, 76,88% dos casos eram furtos e 23,12% eram roubos.

Os 10 carros mais roubados e furtados de São Paulo

A cidade de São Paulo enfrenta desafios significativos em relação à segurança de veículos, e isso é evidenciado pela lista dos 10 carros mais roubados e furtados na região no primeiro semestre de 2023. Aqui está a lista, juntamente com o número de ocorrências para cada modelo:

Volkswagen Gol – 1.835 roubos ou furtos no 1º semestre de 2023

Chevrolet Onix – 1.707 roubos ou furtos no 1º semestre de 2023

Fiat Uno – 1.701 roubos ou furtos no 1º semestre de 2023

Chevrolet Corsa – 1.554 roubos ou furtos no 1º semestre de 2023

Hyundai HB20 – 1.435 roubos ou furtos no 1º semestre de 2023

Ford Ka – 1.411 roubos ou furtos no 1º semestre de 2023

Fiat Palio – 1.285 roubos ou furtos no 1º semestre de 2023

Volkswagen Fox – 1.017 roubos ou furtos no 1º semestre de 2023

Fiat Argo – 1.000 roubos ou furtos no 1º semestre de 2023

Renault Sandero – 739 roubos ou furtos no 1º semestre de 2023

Diante dessa realidade, surge a pergunta: como posso me proteger contra o roubo ou furto do meu veículo? Uma das maneiras mais eficazes de garantir a proteção do seu veículo é considerar a contratação de uma associação de proteção veicular ou um seguro auto, confiável.

Esses serviços podem oferecer coberturas abrangentes que minimizam os impactos financeiros em caso de ocorrências indesejadas.

Portanto, é altamente recomendável que você busque proteger seu veículo o mais rápido possível, garantindo assim maior tranquilidade e segurança nas ruas de São Paulo. Afinal, a prevenção é a chave para manter seu patrimônio seguro.

Índices de roubo de carros em 2022 veja a diferença

Os números revelados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no que diz respeito a roubos e furtos de veículos em 2022, são alarmantes e demandam nossa atenção.

De acordo com essa pesquisa, somente no ano de 2022, foram registradas impressionantes 564 mil ocorrências de roubos e furtos de veículos em todo o país, incluindo tanto carros quanto motos.

Isso se traduz em uma média assustadora de 64 roubos e furtos de veículos por hora em território brasileiro.

Além desse dado impactante, a pesquisa também revela outras informações relevantes sobre a criminalidade no Brasil:

Um total de 342 mil furtos de veículos ocorreram em 2022, sendo 192 mil envolvendo carros e 150 mil relacionados a motos. Adicionalmente, houve 388 mil registros de furtos de bicicletas.

O levantamento identificou 1,7 milhão de casos de furtos em domicílios e 1,4 milhão de furtos de bens fora do ambiente residencial, excluindo os casos de roubo de veículos e bicicletas.

No que diz respeito aos roubos de veículos, a pesquisa registrou um total de 222 mil ocorrências em 2022, incluindo 117 mil envolvendo carros e 105 mil relacionados a motos. Os roubos de bicicletas somaram 55 mil.

Houve 195 mil registros de roubos em domicílios, número significativamente inferior ao total de roubos ocorridos fora de casa, que atingiu a marca de 1,4 milhão. É importante destacar que essas categorias não abrangem roubos de veículos e bicicletas.

Esses dados alarmantes refletem a urgente necessidade de medidas para combater a criminalidade e proteger o patrimônio dos cidadãos.

É fundamental que as autoridades e a população estejam atentas a essa realidade e busquem soluções para reduzir essas estatísticas preocupantes.

Importância de manter meu veículo protegido

Em um cenário onde as taxas de roubos, furtos e acidentes estão em constante aumento, a proteção do seu veículo se torna uma necessidade crítica.

No Brasil, onde circulam mais de 74 milhões de veículos, surpreendentemente apenas 15% desses automóveis contam com uma proteção veicular confiável ou seguro.

Aqui está a razão pela qual você não deve fazer parte dos 85% desprotegidos:

Evitar Prejuízos Financeiros e Pessoais: Em caso de roubo, furto ou acidente, seu veículo protegido oferece a tranquilidade de não ter que lidar com prejuízos financeiros significativos. Sem proteção, você corre o risco de perder o valor total do seu patrimônio, que pode ser considerável.

Exemplo Clarificador: Imagine que o valor do seu veículo seja de R$ 50.000. Em uma situação desprotegida, qualquer incidente pode resultar na perda total desse valor. No entanto, com a proteção veicular adequada, você pode dirigir com confiança, ciente de que tem suporte em qualquer situação.

Proteger seu veículo é mais do que uma opção; é um investimento sábio para garantir que sua jornada nas estradas ocorra sem preocupações desnecessárias.

Com taxas de incidentes em alta, não fique desprotegido. Escolha uma proteção veicular adequada e dirija com confiança, sabendo que você está resguardado em todas as situações.

Conclusão acidentes de trânsito em são paulo como se prevenir

A segurança no trânsito é uma preocupação constante para os motoristas em São Paulo, onde os acidentes podem ocorrer a qualquer momento. Neste cenário, a prevenção é a chave para evitar incidentes indesejados. Aqui estão algumas dicas essenciais para se manter seguro nas movimentadas ruas da cidade:

Dirija com Atenção: Esteja sempre atento ao volante, evitando distrações como o uso do celular. Respeite os limites de velocidade e as sinalizações.

Manutenção Veicular: Mantenha seu veículo em boas condições mecânicas, realizando manutenções regulares. Pneus, freios e iluminação devem estar sempre em perfeito estado.

Evite Horários de Pico: Se possível, planeje seus deslocamentos fora dos horários de pico, quando o trânsito é mais intenso e estressante.

Respeite a Sinalização: Pare nos sinais vermelhos, dê preferência aos pedestres nas faixas de travessia e siga as leis de trânsito.

Bebida e Direção Não Combinam: Nunca dirija sob a influência de álcool ou substâncias psicoativas. Isso compromete gravemente sua capacidade de reação.

Use o Cinto de Segurança: Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança, independentemente da distância a ser percorrida.

Seguro Veicular ou Proteção: Considere contratar um seguro veicular ou associação de proteção veicular confiável para proteger seu patrimônio em caso de acidentes.

Aprenda com a Experiência: Caso tenha se envolvido em um acidente anteriormente, aprenda com a experiência e busque melhorar sua habilidade de direção.

Cuidado com Condições Climáticas: Em dias chuvosos, diminua a velocidade e mantenha uma distância segura do veículo à frente.

Educação Continuada: Mantenha-se atualizado sobre as regras de trânsito e participe de cursos de direção defensiva, se possível.

Em conclusão, a prevenção de acidentes de trânsito em São Paulo requer atenção, cuidado e responsabilidade.

Seguir as leis, manter o veículo em boas condições e adotar uma postura defensiva ao dirigir são medidas cruciais para garantir a sua segurança e a de outros nas movimentadas vias da cidade.

