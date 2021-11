Nova Fiat Toro vence Prêmio AutoData 2021 na categoria Veículo Comercial Leve

Picape passou este ano por sua mais importante evolução desde o lançamento, em 2016

A AutoData Editora revelou os vencedores do Prêmio AutoData 2021 – Os Melhores do Setor Automotivo e a Fiat venceu na categoria Veículo Comercial Leve com a Nova Toro.

O troféu premia a picape que, este ano, passou por sua mais importante evolução desde 2016, quando foi lançada no Brasil, mudando radicalmente o mercado ao criar um novo segmento de atuação.

Foto:Divulgação

Prêmio AutoData 2021

A organização do prêmio, que contabilizou os votos dos leitores da revista AutoData, Agência AutoData de Notícias e os participantes do Congresso AutoData Perspectivas 2022, destacou que a Nova Toro “alcançou o marco de mais de 300 mil unidades produzidas na fábrica de Goiana (PE), ganhando painel digital de 7 polegadas de série, com central multimídia que conecta o carro ao motorista e seus aplicativos de celular preferidos em internet nativa, além de receber o novo motor Turbo 270 Flex de 185 cv de potência. É exportada para Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e outros mercados”.

Fiat

“O modelo coleciona recordes de vendas ano a ano e, definitivamente, é um veículo que mudou a história da Fiat”, pontuou Felipe Salum, gerente de Picapes e Veículos Comerciais Leves da marca. “Por isso a alegria de receber o reconhecimento concedido pela AutoData Editora, mostrando que estamos no caminho certo com a nossa estratégia”.

Nova Fiat Toro