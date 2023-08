“Um marco para as Américas”:Queijo argentino é o grande campeão do concurso internacional da Expoqueijo Brasil

Competição julgou neste ano 1300 queijos de quatro continentes

Um queijo Toscano de casca tratada produzido na região da Patagônia, na Argentina, foi o grande campeão do Concurso Internacional de Queijos Artesanais da Expoqueijo Brasil 2023, principal premiação do setor na América Latina. Esta foi a primeira vez que um queijo produzido nas Américas conseguiu o título de Super Ouro, conquistado pelos italianos nas últimas duas edições. “É uma notícia maravilhosa para toda a América Latina. Estou muito emocionado. Nosso queijo tem uma inspiração na Suíça, mas com o terroir da Argentina, da Patagônia. Agora vamos fazer todos conhecerem os queijos da Argentina“, conta o produtor Maurício Couly.

A competição julgou neste ano 1300 queijos de quatro continentes. Após a análise sensorial de mais de 200 jurados, que foi a base para a premiação por categorias, os 20 queijos com as maiores notas foram novamente avaliados por um comitê de especialistas, que contou com algumas das maiores autoridades do assunto no mundo. Para a mestre queijeira, Iris Parizotto, comissária do evento, a vitória de um queijo argentino na competição é um marco para as Américas. “A Europa tem queijos incríveis, mas esta conquista é importante para que o mundo conheça as particularidades e a tradição dos queijos produzidos nas Américas. Em tempos em que a homogeneização dos queijos industriais acelera a produção, nós temos um slow motion da produção artesanal, essa paciência que o produtor rural americano traz, como forma de resistência. Que agora o mundo se encante!”, diz.

A organizadora do evento, Maricell Hussein, revela que a disputa final foi acirrada, com destaque para as notas altíssimas dos queijos italianos e brasileiros. “Ficamos emocionados porque vemos o crescimento da participação da América Latina e também da Europa na competição, o que mostra que cada vez mais o produtor sério, que se dedica; confia e aposta no concurso internacional da Expoqueijo Brasil. Tenho certeza de que teremos uma disputa ainda maior no ano que vem”, aposta.

Premiações

Além do prêmio principal, a Expoqueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards – entregou neste sábado (26) premiações “Ouro”, “Prata” e “Bronze” nas mais de 50 categorias estabelecidas no concurso.

O queijo amanteigado do produtor Isandrey Iazedo, de Parintins, conquistou um “Ouro”. Um momento de emoção para a comitiva do Amazonas. “A gente fica emocionado porque a gente lembra toda a dificuldade de produzir no Amazonas e participar pela primeira vez de um concurso internacional. Foram quase doze horas de lancha, um voo e muita estrada para chegar até aqui e que bom que valeu a pena”, comemora.

O produtor Sillas Vicente Barbosa Júnior, de Livramento, no Mato Grosso, conquistou dois “Ouros” e um “Bronze” com os queijos inscritos no concurso. “Para um produtor isso significa o reconhecimento de todos os estudos, de testes que a gente faz dentro da nossa queijaria, buscando sempre desenvolver sabor, qualidade e textura para dar uma experiência diferente para quem está saboreando esse produto”, ressalta.

A lista completa dos vencedores pode ser conferida no site oficial do evento: https://expoqueijobrasil.com.br/concurso/premiacoes/

Made in Brazil

Além do recorde de inscrições, com mais de 400 produtores participantes, o Concurso Internacional de Queijos Artesanais da Expoqueijo Brasil deste ano também foi um marco na organização. Este foi o primeiro concurso internacional de queijo genuinamente brasileiro.

O Instituto de Laticínios Cândido Tostes (Epamig ILCT) assumiu a curadoria da competição e desenvolveu a metodologia que permitiu ao corpo de jurados dar notas a atributos sensoriais dos queijos inscritos no concurso. Foram avaliados o aspecto global, cor, textura, odor, aroma, consistência e sabor. “Para cada quesito há um peso, o que nos permitiu chegar a uma nota final”, explica o chefe-geral do instituto, Sebastião Tavares de Rezende.

Para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, os números e as conquistas do evento consolidam o estado e o país como referências no segmento. “Mostramos que é um evento sério, que vale a pena participar. Hoje a Expoqueijo Brasil se tornou o maior evento de queijos da América Latina e nós queremos mais”, disse.

ExpoQueijo Brasil

Principal evento do segmento no país, aExpoQueijo Brasil 2023 – Araxá International Cheese Awards tem reconhecimento e participação dos principais países produtores, atraindo a atenção da comunidade internacional, de especialistas e da imprensa. O encontro conta com uma grande estrutura montada no pátio principal e nos luxuosos salões do Grande Hotel e Termas de Araxá, patrimônio cultural e histórico de Minas Gerais.

O encontro termina neste domingo (27) com impacto nas áreas de turismo, varejo, agropecuária, logística, indústria alimentícia e de suprimentos e relações internacionais. O evento tem a apresentação do Governo de Minas e CEMIG. É realizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura com patrocínio master da CEMIG. Tem o patrocínio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Superintendência Federal de Agricultura MG, Sistema Ocemg, Faemg Senar, ITA – Italian Trade Agency, Sicoob Crediara, McCain e CBMM. São parceiros da ExpoQueijo, o Governo de Minas, por meio da Seapa e de suas vinculadas, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Prefeitura de Araxá, Aqmara e Amiqueijo. A curadoria é do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), órgão ligado à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig).

ExpoQueijo Brasil 2023 – Araxá International Cheese Awards

Data: 24 a 27/08/2023

Grande Hotel e Termas de Araxá

Local: Grande Hotel e Termas de Araxá. Rua Águas do Araxá, sem número – bairro Barreiro, Araxá (MG)

Mais informações: www.expoqueijobrasil.com.br