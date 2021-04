Nova Fiat Toro: referência em design, picape traz estilo ainda mais moderno em sua primeira evolução

A Fiat reinventou o mercado de picapes no Brasil ao inaugurar o conceito de Sport Utility Pick-Up (SUP) com a Toro. Parte do enorme sucesso comercial do modelo reside no design, um grande desafio solucionado com extrema harmonia pela equipe do Design Center América do Sul, no Polo Automotivo de Betim (MG), à época de seu desenvolvimento: aliar agilidade, funcionalidade, robustez e conforto, quesitos aparentemente antagônicos, mas combinados perfeitamente com o veículo.

Referência em design que vai além de seu segmento e colecionando importantes premiações desde o lançamento, agora a Nova Fiat Toro apresenta, em sua primeira mudança, um desenho ainda mais moderno e com toque minimalista.

Peter Fassbender, diretor de Design da Stellantis para a América do Sul

“A Nova Toro é um projeto único, com um lugar próprio no mercado. Acreditamos que a picape fará história novamente, pois trabalhamos com a inspiração de evoluir um design fascinante e sensual. Temos a certeza que esse novo estilo continuará a conquistar ainda mais fãs por onde o modelo passar”, afirma Peter Fassbender, diretor de Design da Stellantis para a América do Sul.

Nova Fiat Toro

Externamente, as mudanças são identificadas já no primeiro olhar. Além do novo capô com fortes vincos, que demonstram a robustez da picape já no estilo, o reposicionamento da marca Fiat chega ao modelo com o Logo Script na porção superior da dianteira e a Fiat Flag na nova grade frontal, que tem elementos diferenciados nas configurações Ranch e Ultra, conferindo ainda mais exclusividade às versões. Há também novas rodas de liga leve dedicadas às diferentes versões e para-choques com bulbar integrado, conferindo mais força Nova Toro.

A lateral com linha de cintura elevada e largas caixas de roda mantém a sensação de dinamismo, força e proteção. A traseira conserva a aclamada abertura da tampa dividida em duas partes, que traz mais ergonomia ao uso.

O interior mudou por completo, com novo painel de instrumentos, que abriga um cluster 100% digital como item de série em todas as versões, e novo console central, ambos perfeitamente integrados a diferentes materiais e aos novos revestimentos dos bancos de tecido ou couro, dependendo da configuração.

Logo Script da Fiat estampa o centro do volante-Foto:Divulgação

A exemplo da Nova Strada, o Logo Script da Fiat estampa o centro do volante e a Fiat Flag ilustra o revestimento em couro da coifa do câmbio. A cabine também recebeu um novo comando do ar-condicionado digital de duas zonas na central multimídia.

Outra mudança de destaque fica para a maior oferta de porta-objetos, que quase dobrou de capacidade e passou para 26 litros. O console central, por exemplo, ganhou dois porta-copos de 700 ml cada ao lado da alavanca freio de mão; já à frente da alavanca câmbio há outro espaço para acondicionar objetos, no qual encontra-se o carregador de celular por indução.

Ainda para ganhar mais espaço no habitáculo, o comando giratório das funções 4×4 foi posicionado junto ao comando do ar-condicionado.

