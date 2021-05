Diversos modelos de sandálias femininas de salto: como escolher?

As sandálias femininas de salto são tendência em qualquer estação, mas muitas mulheres ainda não sabem como usar os diversos modelos disponíveis nas lojas de calçados online.

Sair do comum é o nosso objetivo e, por isso, resolvemos apresentar alguns modelos de sandálias com salto para você deixar o básico de lado. Confira a seguir!

Sandálias de salto médio

As sandálias femininas de salto médio são uma opção muito mais confortável para quem quer unir conforto e elegância no dia a dia. O salto não tão alto permite que a mulher caminhe com mais segurança, sem se preocupar com o caminho a ser percorrido.

Existem vários modelos de sandálias de salto médio que combinam, praticamente, com tudo.

Salto médio grosso

Este modelo de salto oferece muito mais sustentação e, por isso, é um dos queridinhos das mulheres. Se você não abre mão do requinte que o salto oferece, opte por estes modelos para trabalhar, ir ao parque ou à uma festa. Ele combina com qualquer ocasião.

Sandália com salto médio fino

Apesar de ter um salto menor que o comum, a espessura ainda não é muito vantajosa para o dia a dia. Utilize este tipo de sandália em ocasiões especiais, caso você não abra mão de um modelo com salto.

Sandálias femininas com amarração

Ao contrário do que muita gente pensa, este modelo não é a tão famosa sandália gladiadora. Este tipo de calçado feminino com salto é o ideal para a mulher que não precisa de sandálias chamativas para mostrar sua elegância.

Geralmente, os modelos apresentam uma amarração na altura do tornozelo e funcionam super bem com shorts, saias e calças jeans. Seja para ir ao trabalho ou passear no fim de semana, qualquer look fica muito mais bonito com uma sandália de amarração.

Sandálias plataforma

As sandálias plataforma também são modelos de sandálias com salto ainda muito utilizados. Elas combinam com vestidos e looks mais leves.

Este tipo de sapato feminino pode ser encontrado em qualquer loja de sandálias e ainda faz muito sucesso por aí. Basta que você saiba fazer a combinação perfeita.

Sandália de salto alto

A sandália de salto alto nunca sai de moda e é a preferida das mulheres na hora de comprar calçados femininos. E não existe ocasião perfeita para utilizá-la. Isso porque ela combina com qualquer look e pode ser usada em qualquer lugar.

São vários modelos disponíveis e um deles combina com você.

Salto alto com meia pata

A meia pata é um dos principais artifícios utilizados pelas mulheres para equilibrar o tamanho do salto. Este modelo faz com que a parte da frente dos pés fique mais elevada, ajudando na sustentação mesmo com um salto 15, por exemplo.

Imagem de Veer Chudasama por Pixabay