8 Mitos que contam sobre Marketing Digital: Saiba o que realmente funciona

Desmistificamos o Marketing Digital para você não perder seu tempo com práticas que não proporcionam resultados reais

Você provavelmente percebeu que o termo Marketing Digital está cada vez mais conhecido. A cada minuto surge um curso novo prometendo o sucesso da sua empresa na internet. Mas é necessário ter cuidado, para não acreditar em tudo que escuta sobre o assunto e ter prejuízos.

Para te ajudar, desmistificamos as principais mentiras contadas sobre o Marketing Digital neste artigo. Confira!

1. “É a mesma coisa que publicidade”

O Marketing Digital é um dos caminhos que a publicidade pode percorrer. Logo, uma campanha publicitária pode (e deve) ter uma equipe de Marketing Digital para focar no ambiente online.

A principal diferença é que o Marketing Digital busca não só divulgar uma ideia, mas também deixar a empresa bem colocada no mercado e na internet.

Cada vez mais, o campo da publicidade busca profissionais do Marketing Digital, visto que ele se tornou essencial atualmente. Um terço dos diretores de publicidade entrevistados em uma pesquisa da AdWeek afirmaram que o Marketing Digital será responsável por 75% da publicidade daqui, no mínimo, 5 anos.

2. “Marketing Digital é caro”

Para iniciar um projeto de Marketing Digital na sua empresa, existem duas opções iniciais: especializar-se e fazer por conta própria ou contratar uma agência especializada. Obviamente, nenhuma das duas são de graça.

Porém, investir em Marketing Digital é mais barato do que em mídias offline, como a TV. Além disso, as táticas desse trabalho atraem tráfego orgânico, ou seja, quando as pessoas chegam na sua empresa de forma voluntária e natural, sem ser por conta de um anúncio.

Portanto, o Marketing Digital exige um valor de investimento menor do que qualquer outro tipo de publicidade, que é recompensado com o retorno que ele traz para a empresa.

3. “É só postar no Instagram”

Quando falamos que Marketing Digital é feito através das mídias digitais, muitos entendem que o serviço se resume em postar no Instagram. Porém, existe muito mais por trás de um planejamento profissional.

Técnicas de conteúdo, SEO e Inbound Marketing – estratégias que buscam atrair e converter clientes, usando conteúdo relevante –são apenas algumas das táticas do Marketing Digital que não se concentram em redes sociais.

Fora que por trás das postagens de rede social existe um planejamento com o Marketing Digital. Nenhuma publicação é por acaso, tudo é pensado antes. Assim como repercutiu o caso da blogueira Bianca Andrade, que publicou suas estratégias de stories no Instagram.

4. “Marketing Digital é moda”

Pelo contrário! Com o mundo cada vez mais conectado, o Marketing Digital é indispensável para uma empresa crescer. Um levantamento da NordVPN deste ano concluiu que os brasileiros ficam 91 horas por semana conectados à internet.

Com isso, o comportamento do consumidor também mudou. As decisões de compra e pesquisas são feitas, majoritariamente, online. Empresas com um bom Marketing Digital chamam a atenção dentre tantas opções que existem no mercado online e têm mais chances de alcançar o sucesso.

5. “Não precisa planejar tudo”

Não basta estar presente na internet para obter resultados de Marketing Digital. O planejamento otimiza os gastos e torna as estratégias mais eficazes. Um bom planejamento guia as ações e evita gastos de tempo e recursos desnecessários.

Quando cada detalhe é previamente pensado e possui um objetivo por trás, é provável que a meta seja alcançada.

6. “Quanto menos texto, melhor”

A ideia de que as pessoas não leem atualmente é muito equivocada. Por mais que leiam menos livros, a quantidade de conteúdo absorvido na internet é gigante.

Além disso, quando estão com dúvidas a primeira coisa a ser feita é pesquisar no Google e buscar um artigo completo. Mesmo que não leiam tudo, é necessário que os conteúdos sejam completos e que atendam todas as dúvidas sobre o assunto. Caso contrário, o leitor buscará outro site.

Não tenha medo de fazer publicações longas, desde que responda todas as possíveis dúvidas da forma mais objetiva possível.

7. “SEO não é tão importante”

O SEO é imprescindível para sua empresa ter relevância no Google. É com ele que você aumentará seu tráfego orgânico e mostrará a autoridade da sua marca. É a melhor forma de vender sua marca sem pagar por anúncios. Ou seja, o SEO de qualidade é a ferramenta mais barata de conseguir lucros naturalmente.

8. “Qualquer um pode fazer”

Como vimos, o Marketing Digital é muito mais do que conhecer métricas de redes sociais. É necessário estratégias, táticas e trabalho operacional.

Para um trabalho que traga resultados reais, é vital uma pessoa ou uma equipe qualificada, que tenha estudado o assunto. Não existe nenhuma fórmula mágica e sim esforço.

Imagem de Diggity Marketing por Pixabay