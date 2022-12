Por que o Instagram é o fenômeno cultural de hoje

No século XXI, o mundo gira em torno de tendências e popularidade. A coisa mais popular no mundo atualmente são as redes sociais, especificamente o Instagram. A sutileza visual retratada por ele não pode ser igualada por nenhuma mídia social ou outras plataformas semelhantes até o momento. Esta geração de pessoas prefere sutileza e estética ao invés de brilho e glamour. A tendência é seguir a tendência. O Instagram facilitou um mundo em que a popularidade é construída pelas pessoas comuns e as pessoas comuns também têm acesso a ela. Claro, Instagram logo também é um exemplo de grande trabalho de designers

Razões por trás da popularidade do Instagram

Existem várias razões para o Instagram ser a mídia social preferida pelas pessoas.

A primeira razão é o primeiro formato da imagem. Está cientificamente comprovado que o cérebro humano é mais receptivo à entrada visual do que sinais audíveis ou texto escrito. As pessoas não querem se dar ao trabalho de ler longos textos mundanos ou ouvir áudio monótono. Eles recorrem às mídias sociais como uma forma de pausa em suas vidas mundanas. Assim, a recepção relativamente mais positiva para imagens cativantes e fáceis de interceptar.

O Instagram fornece uma plataforma de popularidade como nenhuma outra mídia social. Restabelecendo o fato de que as pessoas comuns estão no controle de quem se torna popular na plataforma. Se o conteúdo clicar com as pessoas, isso é tudo de que se precisa para provar a popularidade. Maslow declarou em sua hierarquia que a estima é a segunda maior necessidade que um ser humano deseja satisfazer. É da natureza humana exigir atenção da sociedade em que vive. O Instagram atende a essas necessidades de nossa auto-estima pelo número de curtidas ganhas em uma postagem e quantos seguidores do Instagram uma conta possui.

O Instagram também fornece uma plataforma incrível para comercializar bens e serviços com uma imensa audiência a um custo mínimo. Isso faz com que o Instagram seja uma plataforma de publicidade para empresas.

O fluxo constante de novas tecnologias e atualizações regulares. Entre todas as mídias sociais, o Instagram é a mais atualizada com os recursos, tecnologias e tendências mais recentes. Todas essas novas atualizações geralmente são feitas tendo em mente os interesses criativos dos criadores de conteúdo e para manter os usuários interessados na plataforma.

O Instagram também é mais fácil de navegar quando comparado a outras mídias sociais. Na verdade, as pessoas preferem coisas menos complicadas do que outras e, portanto, preferem o Instagram a outras mídias sociais.

Por que comprar seguidores no Instagram

Passar por essa questão é muito simples, porque se os usuários compram seguidores no Instagram, isso melhora sua posição nas mídias sociais e contribui dez vezes para sua experiência. Corporações e empresas podem usar a adição de seguidores no Instagram de maneira paga para aumentar as vendas, indivíduos podem usá-lo para ganhar popularidade e atender às suas necessidades de estima e outras organizações podem usar isso para levar certas informações ao conhecimento de tantas pessoas quanto possível, aumentando a visibilidade. Comprar esse tipo de impulso para seguidores é popular para indivíduos simples que desejam melhorar sua imagem e como eles olham para seus amigos e para a sociedade, bem como para grandes marcas que precisam fazer isso em uma corrida muito competitiva no mundo da mídia digital. O mesmo vale para blogueiros de qualquer tipo, podem ser páginas relacionadas a esportes e fitness, culinária e panificação, viagens e humor – não importa as diferenças de nicho, todos os tipos visam comprar seguidores para colocar seu Instagram em uma luz melhor.

Em uma plataforma como o Instagram, não há limite para melhorias ou melhorias. É um espaço aberto para testar seus limites criativos. Essa experiência geral é aprimorada pelo uso de ferramentas adicionais disponíveis para esse fim. É exatamente por isso que o Instagram é o fenômeno cultural de hoje.

Imagem de Photo Mix por Pixabay