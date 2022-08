iOS 16: iPhone poderá ser usado como webcam do Mac e muito mais

Câmera de Continuidade, múltiplas telas de bloqueio e diferentes ícones são só alguns itens da prévia do iOS 16 do iPhone; Confira

A atualização do iOS 16 está prevista para setembro, mas a prévia já foi divulgada. As novidades já repercutiram na internet, principalmente a Câmera de Continuidade, que permitirá que o iPhone sirva como webcam para o Macbook.

Porém, o iOS 16 não chegará em todos os aparelhos da Apple, o que incomodou os internautas. Modelos abaixo do iPhone 8 não serão compatíveis com a nova versão.

Foto: Reprodução

O que o iOS 16 terá de novo?

“Novos recursos de personalização, inteligência aprimorada e mais formas de se comunicar e compartilhar”, essa é a definição da Apple para a atualização. Vejamos as principais novidades.

Câmera de Continuidade

Essa não é uma função inédita, pois já era possível com o uso de aplicativos independentes. Porém, usar a modalidade própria da Apple será bem mais segura e eficaz.

A Câmera de Continuidade permite que o iPhone seja usado como webcam do MacBook e oferece recursos exclusivos, como a capacidade de seguir os movimentos e centralizar o usuário no vídeo através de reconhecimento facial.

Apenas aproximando os dois aparelhos, o recurso entra em ação, utilizando programas como FaceTime, Zoom e Microsoft Teams.

Tela de bloqueio

Craig Federighi, vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, disse que a nova tela de bloqueio do iOS 16 é um “ato de amor” em entrevista ao TechRadar em junho.

A intenção é deixar a tela de bloqueio mais pessoal e ir além de um simples papel de parede. Será possível personalizar a fonte e a cor do relógio, inserir widgets, como previsão do tempo, compromissos, fuso horário e alarmes, que interagem com o plano de fundo.

Live Activities

O recurso de notificações avançadas permitirá que os usuários tenham mais opções de visualizações na tela bloqueada. Será possível, por exemplo, acompanhar a corrida do Uber sem desbloquear o celular.

Foco

O modo Foco terá uma nova expansão. O usuário poderá criar perfis com personalizações diferentes, para quando estiver trabalhando e descansando, bastando deslizar o dedo para mudar a versão.

Compartilhamento no iCloud

Com a Fototeca Compartilhada ativada, as fotos serão enviadas automaticamente para a galeria de quem estiver no grupo selecionado.

Fitness

O iPhone acompanhará a movimentação do usuário, assim como o Apple Watch com o aplicativo Atividade.

Alguns recursos, como novo visual do Mapas e melhorias no Apple Pay, não estarão disponíveis no Brasil por enquanto.

Senhas

O novo recurso Passkeys foi desenvolvido para deixar os seus logins mais seguros. Com ele, o usuário e a senha serão psicografados.

Safari

O Safari do iOS 16 permitirá o compartilhamento das abas. Dessa forma, você pode mostrar a sua pesquisa no mecanismo de busca para quem quer que seja, mesmo de longe.

Apple Pay

O serviço de recebimento de dinheiro da Apple está disponível nos Estados Unidos há um tempo, e com a nova versão do iOS chegará no Brasil também. Mas somente para quem mudar a região da conta para os EUA. Na Apple Pay é possível vincular seus cartões, mas ainda tem algumas limitações de funcionalidades.

É possível instalar a atualização antes da estreia, em setembro, com a versão beta, mas ela está exposta a bugs e erros durante o uso.

Imagem de Welcome to All ! ツ por Pixabay