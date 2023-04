A usabilidade é um fator decisivo na experiência do usuário em sites corporativos: entenda

Em suma, não adianta possuir um site institucional atrativo se o usuário não consegue encontrar as informações que procura de maneira eficiente e ágil.

Desse modo, saber separar devidamente os elementos da sua página contribui para que o seu cliente tenha uma boa experiência de navegação, o que pode impactar diretamente no volume de vendas da empresa.

Como podemos definir a usabilidade de um site?

A usabilidade está diretamente relacionada a praticidade que o visitante tem ao procurar por informações a respeito da companhia e dos produtos ofertados.

Por exemplo, vamos imaginar que a sua empresa venda equipamentos eletrônicos. Desse modo, ao entrar no seu site, o visitante encontra os produtos separados por categorias, informações importantes devidamente distribuídas no cabeçalho, além de uma página de checkout rápida e intuitiva.

Logo, esse seria o cenário ideal para qualquer site empresarial, afinal, tais facilidades impactam positivamente a experiência do usuário e elevam as chances de conversão.

No próximo tópico, falaremos sobre algumas estratégias que te ajudarão a tornar seu portal mais prático e funcional. Confira.

O que pode ser feito para melhorar a usabilidade do site?

A princípio, existem diversas técnicas que podem ser úteis nesse sentido. A seguir, confira algumas das mais importantes e que trazem melhores resultados:

Opte por uma navegação simples e objetiva

Um site corporativo com uma quantidade enorme de botões e informações pode ter a sua velocidade de carregamento fortemente prejudicada. Logo, é provável que os clientes menos pacientes não se sintam interessados em permanecer na página.

Dito isso, manter a navegação do site o mais simples e objetivo possível gera vantagem competitiva perante seus concorrentes e ainda aumenta a experiência do usuário.

Invista em um site responsivo

Você provavelmente já deve ter utilizado o seu smartphone para acessar um site e, após o carregamento da página, percebeu que os elementos estavam bagunçados e completamente fora de ordem.

Esse é o aspecto de um site projetado apenas para desktops, o qual impossibilita que seus clientes consigam acessá-lo de um dispositivo móvel.

Dessa forma, um site com design responsivo é aquele que funciona da mesma forma em qualquer tipo de dispositivo (celular, notebook, desktop, Ipad e etc).

Considerando que grande parte da população utiliza seus celulares para se manter conectados, investir nessa estratégia é certamente uma excelente alternativa.

Desenvolva conteúdos informativos e completos

A produção de conteúdos exerce forte influência na construção de um site corporativo. Ou seja, quanto mais interessantes e informativos forem os seus artigos, maiores serão as chances do Google indicá-los para mais pessoas.

Entretanto, tome cuidado para não desenvolver textos maçantes e incapazes de tirar as dúvidas das suas leads. Desse modo, ao definir suas pautas, procure criar um conteúdo útil, objetivo e com leitura simplificada.

Dados para contato sempre em evidência

Após aprender um pouco mais sobre a sua empresa e tirar algumas dúvidas relacionadas aos seus produtos e serviços, pode ser que o seu cliente decida entrar em contato com você.

Assim, é fundamental que as informações de contato estejam sempre à vista. Normalmente, a maioria dos websites colocam o telefone, emails e endereços físicos no rodapé da página.

Entretanto, caso prefira, você pode criar um formulário e solicitar que seus clientes o preencha com seus dados de contato.

Usabilidade: quais os maiores benefícios?

A quantidade de benefícios provenientes dessa prática são muitos, contudo, o avanço da lead nos estágios de aquisição é certamente o mais importante deles.

Veja que a usabilidade vai desde o primeiro momento em que o usuário acessa o site, até a hora que ele decide sair. Em outras palavras, toda interação gerada durante esse momento pode influenciar na decisão de compra do cliente.

E não é só isso. A usabilidade também pode definir o rankeamento do seu site. Isto é, quanto mais agradável for a experiência do visitante, maiores serão as chances do Google aumentar o nível de alcance da sua página.

Vale lembrar que uma boa usabilidade não garante o sucesso do site. De outro modo, é preciso juntar essa estratégia a outros métodos de aprimoramento para que os resultados obtidos sejam ainda mais satisfatórios.

Imagem de DilokaStudio no Freepik