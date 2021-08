Sinais e sintomas de atraso no desenvolvimento da fala

Pais podem notar dificuldade dos filhos para falar desde bebês; conheça principais problemas que atrasam a fala

A capacidade de se comunicar é uma das coisas mais importantes no desenvolvimento humano e um dos episódios mais esperados pelos pais de crianças que estão passando por ele. Os primeiros balbucios e as primeiras palavras são momentos muito especiais para toda a família, visto que demonstram o crescimento da criança e a possibilidade de ela poder transmitir seus desejos e pensamentos. Para se ter uma noção, uma criança de 18 meses fala em torno de 50 palavras por dia, enquanto uma de 20 e 21 meses fala, aproximadamente, 100 palavras, ou seja, um crescimento de 100% em menos de três meses!

O desenvolvimento da linguagem nas crianças é algo surpreendente e é objeto de estudo de muitos pesquisadores da área de Linguística e Neurociências, além da própria Medicina, uma vez que pode-se explicar muitos fenômenos neurolinguísticos por meio do aprendizado das crianças. No entanto, algumas crianças podem apresentar problemas no desenvolvimento da linguagem, e isso pode ser causado por vários motivos. Thaís Palazzi, fonoaudióloga do Hospital CEMA, diz que essas mudanças podem ser causadas por problemas auditivos, por exemplo, como infecções ou irritações no ouvido, ou mesmo falta de estímulos adequados.

Dos principais problemas que influenciam na dificuldade da fala estão problemas auditivos, que podem ser notados, sobretudo, quando o bebê não tem reação a sons altos e fortes, como palmas, e quando a criança não responde à fala dos pais ou não tenta imitar a fala. Outros sintomas podem ser a dificuldade para entender o que a criança está tentando falar e inquietação.

Outro problema muito comum é a gagueira, que é quando a criança tem muita dificuldade para se expressar linguisticamente, gaguejando para falar. Da mesma maneira, a língua presa dificulta o desenvolvimento da fala; neste caso, os pais podem notar o problema quando o bebê tem dificuldade para mamar, para colocar a língua para fora ou tem a língua em formato de coração.

Se você notar algum problema no desenvolvimento da fala do seu filho, é de extrema importância levá-lo a um profissional de fonoaudiologia, para que seja feita uma análise e um diagnóstico para tratar o problema. A fonoaudiologia é capaz de propor exercícios para que a fala seja desenvolvida pela criança (e também por adultos), evitando que os problemas se agravem com o passar do tempo.

