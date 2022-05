Movimento #vacinaemdia reforça mensagem sobre a importância da proteção

A iniciativa, lançada pelo Grupo Sabin, inspirou campanha desenvolvida em São José dos Campos para conscientização popular sobre a vacinação contra doenças respiratórias

O início da temporada de temperaturas mais baixas, que este ano se antecipou para maio, e a baixa cobertura vacinal alertam para a necessidade de imunização contra doenças respiratórias, como a gripe. A infecção, que pode levar à complicações mais graves, principalmente em idosos e crianças, é o foco do movimento #vacinaemdia, lançado pelo Grupo Sabin, para mobilizar a comunidade para importância da imunização como forma de proteção da saúde individual e coletiva.



Em São Paulo, onde os termômetros indicam a queda de temperaturas, a queda no índice de vacinação acende o alerta e motiva iniciativas importantes como a ‘Semana D de Vacinação’, que acontece em São José dos Campos. “Temos uma realidade preocupante na cidade. Aqui, a cobertura vacinal contra a gripe alcança apenas 24% da nossa população. Essa proteção abaixo do esperado somada à queda das temperaturas são ideais para o crescimento de casos de síndromes respiratórias”, destaca a gestora do Grupo Sabin em São José dos Campos, Silvia Cardoso.

#vacinaemdia

Ainda de acordo com a gestora, o movimento traz à tona a vacinação como fator de responsabilidade coletiva. “É importante que todos assumam este compromisso social. Deixar de se vacinar pode abrir uma janela oportuna para surtos de doenças graves, como o sarampo, por exemplo, que estava erradicado desde 2016, e voltou a preocupar nos últimos anos.

Com a ‘Semana D de vacinação’ focamos também no público que ainda não completou esquema vacinal. Sabemos que o cenário econômico atual é delicado e não queremos que este seja um critério para que as pessoas deixem de lado os cuidados preventivos. Durante toda a semana estamos proporcionando uma opção mais em conta para a atenção à imunidade”, destacou.

Campanha é um convite à proteção coletiva

A executiva explica que, historicamente, o mundo é submetido a epidemias, pandemias e surtos virais e é incontestável que vacinação é a melhor estratégia de saúde. “Diante de crises sanitárias, como a provocada pela Covid 19, encontramos nas vacinas as respostas para conter o avanço de casos. Além disso, com a evolução das tecnologias laboratoriais, temos imunizantes cada vez mais seguros e eficazes para erradicação e controle de doenças”, observa.

“Nesta semana, estamos inclusive realizando uma mobilização para incentivar que as pessoas se vacinem. Com a chegada do inverno, o risco de doenças respiratórias aumenta e é muito importante que a imunidade esteja em dia”, acrescenta Silvia.

Desenvolvidas há mais de 200 anos, as vacinas são apontadas como principais intervenções em saúde. Responsáveis pela erradicação, eliminação e controle de doenças, os imunizantes ajudam a salvar vidas, diminuem a incidência de mortalidades, morbidades, internações e reduzem a possibilidade de sequelas.

A vacina contra a gripe do Grupo Sabin é atualizada todos os anos para suprir de forma eficaz a necessidade de proteção já que o vírus muda todos os anos e é produzida para públicos de todas as idades. Na edição 2022 do imunizante contra a gripe oferecido na rede privada, foi introduzida a nova cepa do subtipo A (H3N2), denominada A (H3N2) Darwin, bem como as linhagens distintas do vírus da influenza B, chamadas Victoria e Yamagata, recomendadas para pessoas quem ainda que não completaram esquema vacinal. Em geral, as vacinas aplicadas nos postos de vacinação da rede pública são trivalentes e contém as cepas AH1N1, AH3N2 e tipo B Victoria).

Imagem de LuAnn Hunt por Pixabay