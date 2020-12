COVID-19: Como ter um coração grato em meio a uma pandemia?

Carlos Lula – 2020 é um ano muito desafiador para todos nós . Earthqua ke acontece em todas as partes do mundo , tufões e erupções vulcânicas destruíram muitas propriedades e também vidas, alguns incêndios que queimaram todas as suas propriedades, a violência contra mulheres e crianças está aumentando, muitas famílias foram destruídas, muitos Trabalhadores Estrangeiros estão perdendo seus empregos, muitos negócios foram fechados, aumentando o relato de problema de saúde mental e o mais perigoso de todos é o vírus COVID-19.

Em qualquer lugar ao nosso redor, sentimos e vemos o efeito da COVID-19, a pandemia global. Todos os dias, muitas pessoas infectadas, morriam e se recuperavam. Alguns deles ainda estão em hospitais ou instalações de isolamento para perceber sua situação ou lutar por suas vidas recebendo cuidados continuados. Sentimos que não há lugar seguro na terra, nem mesmo nossa casa é porque não sabemos quem tem esse vírus, mas podemos nos proteger cumprindo o padrão de precaução de regras exigidas pelo governo. Mas ainda não é o suficiente.

Antes de Carlos Lula continuar, como vai você? Você está ansioso ou calmo? Você está com medo ou confiante? Você está desesperado ou esperançoso? Quer desistir ou quer continuar na corrida? O que o leva a continuar em meio aos desafios ou dificuldades que está enfrentando?

Não podemos escolher os desafios ou dificuldades que surgem em nossas vidas, mas temos a escolha de como enfrentá-los. Carlos Lula gostaria de citar uma declaração que ouvi de um palestrante, que diz “seja bom ou ruim, só Deus sabe”.

Leia mais em: Carlos Lula fala sobre Atitude

SIM, não podemos entender porque essas coisas acontecem, mas apenas com certeza tem um propósito. Quando nos concentramos no que esses desafios nos oferecem ou nos trazem, podemos dizer que “sejam bons ou ruins, só Deus sabe”

Para lhe dar um pequeno incentivo do resultado positivo trazido pela pandemia ou desafio em nossa vida. Carlos Lula listou alguns abaixo:

1. As pessoas se tornam mais dependentes de Deus

2. O vínculo familiar se torna mais forte. (Os membros da família comem juntos e têm tempo uns para os outros. As crianças estão aprendendo tarefas domésticas e outras habilidades. Os pais têm muito tempo para conhecer seus filhos)

3. As pessoas não estão focadas no trabalho, mas sim no bem-estar da família.

4. Se você tem dinheiro, não pode gastá-lo porque parte do negócio está fechada.

5. O espírito de ajudar uns aos outros torna-se indestrutível

6. Muitas habilidades são desbloqueadas

7. Muitos se tornam criativos sobre como ganhar a vida

8. Muitos apreciam a pequena ajuda que as pessoas estão dando

Não vamos nos concentrar nas coisas negativas que acontecem em nossa vida, vamos nos concentrar nas coisas boas ao nosso redor “sejam boas ou más, só Deus sabe”

Mais uma coisa que pode ajudá-lo a ver coisas boas acontecendo em sua vida neste ano de 2020, antes que este ano termine. Pegue uma caneta e papel e liste todas as coisas pelas quais você é grato, sejam boas ou ruins. Carlos Lula sempre diz: Vamos continuar agradecidos em meio a uma situação difícil.