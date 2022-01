7 Dicas de Como Assar Carne na Churrasqueira do Jeito Certo

Já pintou aquela dúvida de como fazer churrasco?

Carne dura é difícil de engolir hein.

Então fique relax, os segredos foram revelados!

Neste artigo você ver a lista com as 7 melhores dicas para assar carne na churrasqueira do jeito certo e fazer um bom churrasco em casa com os amigos e a família. Vem comigo:

Como Assar Carne na Churrasqueira do Jeito Certo

1 – Planeje bem o seu churrasco

Para que o churrasco ocorra perfeitamente, o primeiro passo da lista é; Planeje o seu churrasco, acerte o volume de carne por pessoa e espere o carvão estar em brasa.

Acerte o volume de carne por pessoa calculando 450g de churrasco por adulto e 300g de churrasco por criança (até 13 anos), compre tudo o que precisar antecipado para não passar sufoco e manda brasa.

Se você quer aprender a fazer um churrasco passo a passo, acesse o guia completo do Area de Churrasco e faça um churrasco perfeito.

2 – Vá além do Sal Grosso no Tempero

É normal algumas pessoas não saberem adicionar o sal — os famosos “mãos pesadas” — e se não souber você pode até pedir uma peça no açougue já temperada, mas se existe algum segredo em como fazer churrasco, talvez esteja aqui.

Usar somente o sal grosso na medida certa você manterá a suculência e realçará sabor — independente se você vai adicionar no início como um bom brasileiro ou no final, após assada a carne, como mandam os argentinos e uruguaios acostumados a uma parrilha, vai do gosto de cada um.

3 – Lembre-se dos acompanhamentos ao fazer um churrasco

Entre itens necessários para um bom churrasco, os complementos com certeza fazem parte desse evento.

Imagine você ser convidado para um churrasco e não ter mandioca, vinagrete, pão de alho, arroz, ou qualquer outro complemento que seja indispensável para você?!

O sentimento de decepção é enorme, não é mesmo?

4 – Prepare Alguns Molhos para Carne

Os molhos para carne são o ponto forte de qualquer mestre churrasqueiro. Os molhos podem variar dependendo do tipo de carne que você estiver assando, e também do gosto dos seus convidados. No geral os molhos mais famosos são;

Molho Barbecue

O molho barbecue é um molho com o sabor forte e geralmente usado em churrascos ou pratos de carne assada. O molho barbecue é bastante famoso nos Estados Unidos e também é muito usado como acompanhamento para carnes de porco e frango.

Molho Verde de Alho

O molho verde de alho ou só molho verde, se tornou febre entre os brasileiros nos últimos anos. O molho de alho é na verdade uma maionese feita com a base de alho, para ficar com o tom esverdeado basta adicionar manjericão, coentro e cebolinha.

Molho de Queijo

O tradicional molho de queijo é super saboroso e combina com carnes de vaca e de frango. Os molhos de queijo se destacam por adicionar cremosidade e sabor a carne. Os molhos mais comuns são; quatro queijos; gorgonzola; parmesão e molho branco.

Molho de Pimenta

Churrasco sem pimenta não é a mesma coisa, este tempero é relativamente simples de fazer ou comprar. Bastar alguns pedaço de pimenta e você pode fazer temperos como molho de pimenta, geleias e pimenta em conserva.

Uma experiência que vale a pena é comer picanha com geleia de pimenta jalapeño. Fica uma delícia.

Molho Chimichurri

O molho chimichuri apesar do nome parecer meio indiano as vezes, é um molho de origem uruguaia. E como todos nós sabemos os uruguaios são apaixonados por churrasco. O chimichurri pode ser usado para marinar a carne no papel alumínio antes do churrasco, molhar a carne na grelha e até temperar depois de pronta.

5 – Use a Técnica certa para assar as peças

Talvez o ponto mais alto na hora de se fazer um churrasco seja essa etapa. Acender o fogo do jeito certo vai definir se sua carne vai ficar macia e suculenta ou se vai ficar seca como uma uva passas. Veja as dicas passo a passo de como acender as chamas.

O preparo começa espalhando o carvão na parte inferior e montando uma espécie de “casinha” de carvão com os pedaços maiores

Faça um funil de papel embebido em óleo de cozinha e coloque no meio dos pedaços grandes de carvão

Acenda o fogo no funil de papel e deixe o carvão começar a virar brasa

Assim que a brasa estiver vermelha e ardente, coloque as carnes na grelha

Obs: Não existe jeito certo para quem quer acender um carvão, este passo a passo é a forma mais simples de acender o carvão para fazer um bom churrasco.

6 – Controle o Tempo

Pode parecer besteira, mas se você domina o tempo, as chances de seu churrasco dar certo são muito maiores.

A primeira dica é colocar a carne quando a brasa estiver super quente, desta forma a carne vai ser selada por fora e se mantém suculenta por dentro. O tempo médio das carnes na grelha vai variar do corte e do tamanho da sua carne. Para uma base de cálculos, marque 8 minutos de cada lado para um bom churrasco.

7 – Frutas e Vegetais Grelhados

Nem só de carnes na churrasqueira vive o homem! Nos churrascos modernos o segredo é inovar e surpreender os convidados.

Algumas frutas e vegetais ficam ótimo se você jogar um pouco de sal e levar ao fogo até ficar no ponto. Para frutas como abacaxi e banana; faça cortes longitudinais e deixe no fogo até dourar; dentre os legumes e vegetai que fazem sucesso as opções são; milho; cebola; tomate e pimentões.

Fazer espetos criando combinações com cortes misturando a carne com os vegetais também rende uma boa combinação e a possibilidade de descobrir sabores únicos.

Dicas Extras

O que deve ter em um churrasco de aniversário?

Em um churrasco para comemorar aniversário, o que não pode faltar é alegria e carne macia. As melhores cortes para churrasco possuem uma boa quantidade de gordura que se derrete quando o churrasqueiro coloca as carnes no fogo.

O bolo de aniversário também vai adoçar o dia dos seus convidados e promete ser um sucesso para servir no final da festa.

Como fazer churrasco para muita gente?

Se a lista de convidados é grande e você precisa fazer churrasco para muitas pessoas, aproveite os tipos de corte que rendem. Linguiça e Asa de Frango são peças rápidas e baratas e ótimas para se fazer junto com as carnes de boi e dar volume de comida para churrasco com mais de 8 pessoas.

O que fazer primeiro no churrasco?

Para acertar a mão e fazer um bom churrasco, não tente inventar e faça o básico: compre cortes clássicos como picanha, alcatra, fraldinha, asa de frango e pão de alho. O sucesso vai ser garantido

Qual melhor horário para fazer um churrasco?

Não existe uma regra na hora de fazer um churras com a galera. O que vale aqui são os tipos de churrasqueira que você vai usar e quanto tempo você tem para preparar a refeição.

Assar carne é uma arte e dependendo das técnicas que você vai utilizar. Você pode fazer algo mais informal e apenas assar uma carne na churrasqueira ou incorporar o verdadeiro gaúcho e fazer técnicas um assado que demora horas e é capaz de converter até o maior dos veganos.

Use os horários clássicos de refeição como o almoço e a parte da tarde para agradar a maioria das pessoas. Se é alguma ocasião especial o churrasco na parte da noite também pode ser muito bem vindo.