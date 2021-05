Costão do Santinho apresenta projeto de turismo de aventura e fomenta retomada do setor

São mais de 20 atividades desenvolvidas pelo resort com objetivo de movimentar o mercado de turismo, com protocolos de segurança e criando um novo destino em Santa Catarina no período entre maio e setembro. Com isso, o segmento desponta pela capacidade de conseguir manter as premissas de distanciamento social e priorização de ambientes naturais

O Costão do Santinho Resort, que figura entre os principais resorts do país, e que em 2021 celebra 30 anos de excelência no mercado, apresenta um novo projeto aos consumidores: um projeto de soft adventure, para toda a família, oportunizando vivências com a natureza – tão necessárias em especial no momento pandêmico que o país enfrenta – bem como de resgate da cultura local com as vivências. O projeto foi desenvolvido para fomentar o mercado justamente no período de baixa temporada, com a chegada do frio, criando um novo destino em Santa Catarina para o período de maio a setembro. “Todas as possibilidades presentes (dentro e fora do Costão -) nos mais de 700 mil m² de Mata Atlântica preservada e nos mais 250 mil m² de estrutura do Resort – uniram-se em um novo produto que vai levar quem tiver vontade de aventura para conhecer a adrenalina nas alturas das dunas e a emoção nas ondas do mar”, destaca Rubens Régis, Diretor Comercial do Costão do Santinho.

Costão Family Adventure

O projeto Costão Family Adventure foi integralmente desenvolvido pela equipe de entretenimento do resort, contemplando 23 atividades, todas com foco na vivência com a natureza. “Elaboramos um pacote especial, pensado exclusivamente para este momento de pandemia, com protocolos rígidos e voltado para o entretenimento. O adventure é para toda a família, sem restrições. Aqueles que não estão no clima de aventura ainda vão poder curtir muito o Costão, pois as demais atividades continuam. Seja para quem busca desfrutar a gastronomia do resort, espaços temáticos ou um momento relaxante no SPA ou à beira-mar”, explica Rubens.

Mila Müller, Gerente de Marketing do hotel

Além de criar um novo destino, é um projeto de enfrentamento ao momento atual. “As famílias estão reclusas há mais de um ano, precisam usufruir de momentos de contemplação, de entretenimento, de lazer. E, para as famílias que estão vivendo em home office, o resort figura como uma grande oportunidade para mesclar trabalho e lazer, pois temos toda a infraestrutura para que as famílias possam continuar a desenvolver suas atividades e, também, aproveitar as comodidades”, ressalta a Mila Müller, Gerente de Marketing do hotel.

Costão do Santinho Resort

Para a implantação deste projeto, o Costão do Santinho Resort ampliou em 20% o time de entretenimento de aventura. Foram contratações específicas para o Family Adventure, que tem toda uma cadeia produtiva envolvida. A tecnologia também estará envolvida. O empreendimento desenvolveu um aplicativo no qual os hóspedes poderão interagir com as atividades. “O Costão Family Adventure une uma seleção de atividades – para todos os gostos, idades e níveis de dificuldade – no Passaporte do Aventureiro, que vai ajudar os aventureiros a registrarem as experiências e mergulharem na cultura local, aprendendo mais sobre a terra e a vida através do contato com a natureza. Por meio de QR Codes oferecidos pela equipe de entretenimento do Costão, cada conquista é registrada, garantindo recompensas como o ‘Selo Sagrado’ que será reconhecido em cerimônia tematizada com o resgate histórico e cultural dos povos Sambaquis e os índios Carijós Tupis e Guaranis, presentes na história da local. É como um grande jogo que vai divertir, ensinar e encantar aqueles que se permitirem”, conta Mila.

Confira as atividades do Aventure Family

– acampamento/kids

– arco e flecha

– arqueologia

– arvorismo

– bike

– caiaque

– caminhada ecológica

– escalada

– mergulho

– observação de aves

– orientação por bússolas e mapas

– palestra sobre arqueologia

– pesca

– sandboard

– skate

– skate simulador

– slackline

– snorkel

– stand up padle

– subsistência na mata

– surf

– tirolesa

– trilhas

Algumas atividades serão adaptadas em virtude de questões culturais, como, por exemplo, a pesca da tainha, preservando e divulgando a cultura local.

A proposta do resort também corrobora a tendência de crescimento do turismo de aventura. O ecoturismo dentro do país será uma tendência para 2021 depois de uma drástica mudança nos hábitos do turista, segundo uma pesquisa que monitorou o volume de buscas e de venda de passagens aéreas nacionais durante o ano passado e no começo deste ano. As viagens ecológicas se destacaram por ser uma alternativa mais segura aos brasileiros durante o período de pandemia. De acordo com o levantamento da agência online de turismo ViajaNet, o Brasil é um dos principais países no ranking de ecoturismo, que atrai viajantes que buscam por dias de descanso longe de casa e com segurança. Desde outubro de 2020, a agência observou que as viagens mais rápidas, isoladas e ecológicas, dentro do país, têm sido algumas das grandes mudanças de rota dos brasileiros.