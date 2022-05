Fãs da Brasil Game Show têm só até amanhã, 31/5, para comprar ingressos com 50% de desconto

A partir do início de junho, passam a valer os preços do quarto lote de ingressos; edição de 2022 da BGS será a maior da história e contará, pela primeira vez, com sete dias.

Os fãs da Brasil Game Show que estão na expectativa pelo retorno do evento presencial, em outubro, têm somente até amanhã, 31/5, para adquirir ingressos da maior feira de games da América Latina com 50% de desconto. Até lá, os interessados podem acessar o site da Brasil Game Show e aproveitar uma grande variedade de categorias de ingressos, ampliadas justamente para atender ainda mais visitantes na maior edição da história do evento.

Este ano, os visitantes têm a opção de, por exemplo, adquirir uma entrada individual para dias úteis por R$ 99,50 ou para os dias de fim de semana por R$ 149,50. Também existem duas modalidades de passaportes que valem para quatro dias da feira (abertos ao público) e saem por R$ 399,50, variando apenas os dias de acesso. Para quem quer aproveitar cada minuto da BGS ao máximo, há o tradicional Passaporte Premium, que custa R$ 696,50 e vale para todos os dias da feira, inclusive 6/10, voltado para imprensa e negócios.

Todos os valores se referem a meia-entrada, um benefício concedido a qualquer pessoa que doar 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento, além de estudantes, portadores de necessidades especiais, idosos com mais de 60 anos e professores, sempre mediante a apresentação de documento de comprovação.

Com centenas de atrações, mais de 400 marcas e muito gameplay, a BGS também já anunciou os campeonatos masculino e feminino de CS:GO, com premiação total de R$ 100 mil, e a participação de dezenas de expositores, como: Banco do Brasil, Monster Energy Drink, Youtube Gaming, Lupo, Rank1, Vivo, Outback, Flexform, AOC, HyperX, Intel, Logitech G, Magazine Luiza, Pichau, SBT Games, DX Racer, Razer, Redragon, Marvel, Piticas, Warrior, ELG, AMD, Motospeed, Saga, Gamdias, C3tech, OEX, Kingston. Muitas outras atrações e expositores serão anunciados em breve.

BGS 2022

Quando: 6 a 12 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios, além dos portadores do Passaporte Premium e Passaporte Camarote)

Onde: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário: 13h às 21h

Ingressos – 3º lote até 31/5 (50% de desconto em relação ao lote final)

Individual dias úteis (meia-entrada): R$ 99,50 (ingresso válido para os dias 7, 10 ou 11 de outubro)

Individual fim de semana ou feriado (meia-entrada): R$ 149,50 (ingresso válido para os dias 8, 9 ou 12 de outubro)

Passaporte 7, 8, 9 e 10 de outubro (meia-entrada): R$ 399,50 Com esse ingresso, o visitante paga por três dias de evento e tem acesso a quatro.

Passaporte 9, 10, 11 e 12 de outubro (meia-entrada): R$ 399,50. Com esse ingresso, o visitante paga por três dias de evento e tem acesso a quatro

Passaporte Premium (meia-entrada): R$ 696,50 (acesso a todos os dias de evento, incluindo o dia exclusivo de imprensa e negócios – 6, 7, 8, 9,10, 11 e 12 de outubro). Também permite acesso diferenciado.

Passaporte Business (inteira): R$ 696,50 (pacote para os dias 6, 7, 10 e 11 de outubro). Também permite o acesso diferenciado, à área B2B e ao sistema matchmaking

Camarote Dia Único: R$ 500 válido para um dia de evento (exceto 6/10). Garante entrada exclusiva a partir das 11h30 – uma hora e meia antes da abertura oficial para o público. Ingresso dá acesso às primeiras fileiras da arena da BGS Esports, a área exclusiva com lounge, open drink de energéticos e snacks, sessões de massagem, serviços de barbearia para homens e de beleza para mulheres e meet & greet com convidados da feira)

Passaporte Camarote: R$ 1875 – válido para todos os dias do evento, incluindo 6 de outubro, exclusivo para imprensa e negócios. Garante entrada exclusiva . Em 6/10, a entrada é a partir das 15h, e de 7 a 12/10 a partir das 11h30 – uma hora e meia antes da abertura oficial para o público. O ingresso dá acesso às primeiras fileiras da arena da BGS Esports, a área exclusiva com lounge, open drink de energéticos e snacks, sessões de massagem, serviços de barbearia para homens e de beleza para mulheres e meet & greet com convidados da feira).

Brasil Game Show (BGS)

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, já recebeu mais de 2 milhões de visitantes somando todas as edições e, atualmente, ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado mais de 450 toneladas de alimentos ao longo de suas 12 edições.