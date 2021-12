Câmara concede Medalha Cassiano Ricardo à APAE pelos 50 anos de atuação em São José

Instituição trabalha pela autonomia e cidadania de pessoas com deficiência intelectual e múltipla

A Câmara outorgou a Medalha Cassiano Ricardo à APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José dos Campos em reconhecimento aos 50 anos de serviços prestados no município. A cerimônia foi realizada no Plenário do legislativo na quarta-feira, 1 de dezembro, data em que a instituição foi criada em 1971.

Medalha Cassiano Ricardo

O vereador Fernando Petiti (MDB), que faz parte da Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Autismo, foi o autor do Decreto Legislativo de concessão da medalha, aprovado por unanimidade pelos no dia 11 de novembro. A honraria foi entregue à Vera Marcondes Buffulin, presidente da instituição há 37 anos.

O evento teve a presença do secretário de Apoio Social ao Cidadão, Anterro Alves Baraldo; da diretora Regional de Ensino, Maria Beatriz Salles de Oliveira; do ex-deputado estadual Hélio Nishimoto; diretores, voluntários e familiares de atendidos da associação.

Vereador Fernando Petiti (MDB)

O vereador Petiti fez um histórico do surgimento da instituição no Brasil e em São José dos Campos, destacando o trabalho em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. O secretário Antelmo Alves Baraldo afirmou que a APAE de São José é referência entre as outras unidades da APAE.

Vereador Petiti & Vera Buffulin-Foto:Cleverson Nunes/CMSJC

Vera Buffulin agradeceu o apoio de colaboradores e pessoas que apóiam o trabalho da entidade no município. Também agradeceu a parceria da Prefeitura e falou sobre os novos desafios. A vice-presidente, Janaína Dias, afirmou que a transformação social é inspiração para o atendimento dos assistidos.

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José dos Campos

Foto:Cleverson Nunes/CMSJC

A APAE atua para promover a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, visando sua independência, autonomia e cidadania. Atende bebês, crianças, adolescentes e adultos da faixa de zero a 59 anos.

A cerimônia teve várias homenagens e apresentação musical com grupo de assistidos e coro de colaboradores.

Foto:Cleverson Nunes/CMSJC