TV CULTURA LANÇA CLIPE DA BRASIL JAZZ SINFÔNICA GRAVADO NO MUSEU DO IPIRANGA

EM HOMENAGEM AO BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PRODUÇÃO UNE SONS DA REFORMA DO ESPAÇO COM HINO EXECUTADO PELOS MÚSICOS DA JAZZ

Nesta segunda-feira, dia 30 de maio, quando restarem apenas 100 dias para a comemoração do bicentenário da Independência do Brasil, a TV Cultura lança o clipe inédito da Brasil Jazz Sinfônica em homenagem à data, gravado no Museu do Ipiranga e no Parque da Independência. O lançamento será ao final do Jornal da Cultura, na TV Cultura, e nas redes sociais da Brasil Jazz Sinfônica (YouTube, Facebook e Instagram) e do Museu do Ipiranga. Veja teaser aqui.



Com concepção de Fábio Borba, arranjo de Ruriá Duprat e direção de vídeo de Jarbas Agnelli, o clipe ainda celebra a reconstrução do Museu do Ipiranga ao captar sons provocados pela reforma do espaço e produzir um conjunto melódico ao lado da Jazz. “Temos uma orquestra dupla: a Brasil Jazz Sinfônica e a ‘orquestra’ dos operários que trabalham na reforma do museu”, afirma o diretor artístico e regente da orquestra, Ruriá Duprat.



O clipe mostra imagens exclusivas de músicos em apresentações solos executando o Hino da Independência em diferentes espaços do Museu do Ipiranga, ao mesmo tempo que traz recortes dos operários da reforma do Museu extraindo sonoridades de suas ferramentas, num perfeito casamento, apresentando um conjunto rítmico da orquestra com sons da reforma.



Gravado com tecnologia áudio Dolby Atmos, que permite ao espectador uma experiência mais imersiva. o clipe ainda traz a formação completa da Brasil Jazz Sinfônica, com 70 músicos, sob a batuta do maestro Ruriá Duprat, em frente ao Monumento à Independência, no Parque da Independência, apresentando o Hino.



TV Cultura

Segundo José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta, que administra a orquestra, o clipe é uma forma de homenagear a reconstrução de um espaço cultural tão importante para a cultura brasileira, como é o Museu do Ipiranga, além de ressaltar o papel dos trabalhadores que restauram esse símbolo da história nacional.



Brasil Jazz Sinfônica

Fábio Borba, diretor Executivo da Brasil Jazz Sinfônica, acrescenta: “Mesclar a música orquestral com os sons da obra do Museu do Ipiranga, relendo uma composição de Dom Pedro I, é instigador. O clipe transita entre ritmos e amplia a sonoridade de ferramentas e instrumentos. A orquestra foi feliz em abrir as homenagens ao Bicentenário da Independência com essa obra”.



Jarbas Agnelli conta: “Produzir o clipe foi muito prazeroso por inúmeras razões. Primeiro porque eu adoro esse tipo de projeto, onde a mágica acontece no diálogo entre os sons e as imagens. Outro motivo é que eu nasci e cresci a poucos metros do Museu do Ipiranga. O Museu era meu quintal. Então foi uma grande emoção gravar essas imagens, construir essa peça. Teve sabor de infância.” E finaliza: “Conseguimos fazer uma bela homenagem”.



Museu do Ipiranga

Para a diretora do Museu do Ipiranga, Rosaria Ono: “É uma alegria para o Museu do Ipiranga — que passa por uma fase de renovação — essa parceria com a Orquestra Brasil Jazz Sinfônica. Em ambas as instituições, é notório o amor pela cultura, pela arte e pela história de nosso país. Este encontro, portanto, nos parece a oportunidade perfeita para, juntos, exaltarmos esses valores”.