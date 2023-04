56ª Expoagro e 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista impactam positivamente vários setores da economia do município

Entre os dias 20 de abril a 01 de maio no Parque de Exposições Doutor Fernando Costa (Posto de Monta) vai acontecer a 56ª Expoagro e 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista. O evento, que será realizado pela MP Promoções Artísticas, com o apoio da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, por meio das Secretarias Municipais do Desenvolvimento dos Agronegócios e de Cultura e Turismo e da cerveja Império Puro Malte, já reflete positivamente, principalmente o setor de Turismo do município, além de aquecer outras áreas econômicas.

“O setor terciário sinaliza um superaquecimento durante a festa, uma vez que ele reúne todas as atividades referentes aos serviços prestados por empresas e pessoas. A festa impacta diretamente na economia do município, uma vez que as pessoas adquirem uma série de produtos locais antes, durante e depois do evento, como roupas, sapatos, alimentos, combustíveis, entre outros itens”, aponta Vanessa Nogueira da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Durante o evento, serão gerados em torno de dois mil empregos direto e indireto.

O Município tem diversos hotéis e pousadas chegando a 400 leitos. Nos dias de evento, estima-se que chegará a 89% de ocupação. É esperado público de várias cidades, especialmente da Região bragantina como Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Joanópolis, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Socorro, Tuiuti e Vargem; Sul de Minas Gerais: Extrema, Monte Sião, Pouso Alegre e Monte Verde; Região Metropolitana de São Paulo: Mairiporã, Guarulhos e ABC Paulista, e demais municípios como Campinas, Jundiaí, Itatiba, Monte Alegre e Morungaba.

Além de poder curtir os nove dias de festa da 56ª Expoagro e 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista, o público que vier para Bragança Paulista poderá conhecer pontos turísticos como o Lago do Taboão, Centro Cultural Prefeito Jesus Adib Abi Chedid, Museu Municipal Oswaldo Russomano, Museu do Telefone, Jardim Público, Centro de Artes e Artesanato, Refúgio das Aves, Bosque das Araucárias e o Mercado Municipal.

Para a edição deste ano, a expectativa é grande. “A Administração Municipal acredita que a lista de shows, bem como as mudanças realizadas na estrutura da festa, contribuirá para que o número de visitantes supere os dados dos anos anteriores. Desde o anúncio oficial dos shows, feito no início de março pelo Prefeito Professor Amauri Sodré, recebemos uma série de comentários positivos sobre a programação musical, desde os nomes escolhidos, como Gusttavo Lima, Barões da Pisadinha e Alok, até a variedade de estilos. Além disso, acreditamos que a exclusividade dos artistas, todos consagrados em todo território nacional, contribuirá com o aumento de público. Dos 17 artistas, 10 deles possuem, no mínimo, uma música na playlist “Top 50 – Brasil” do Spotify”, destaca Vanessa Nogueira.

A grade de shows conta com uma grande variedade de estilos. 17 artistas estarão se apresentando durante os nove dias de festa, prometendo agradar todo o tipo de público. Na abertura, dia 20 de abril, a festa inicia a programação de shows com as duplas Ícaro & Gilmar e Clayton & Romário. No dia seguinte (21), tem Alok e Hugo & Guilherme. Zé Neto & Cristiano e Ana Castela se apresentam no dia 22. Para encerrar o primeiro final de semana, dia 23, o Embaixador Gusttavo Lima e KVSH sobem ao palco para animar a galera.

A segunda semana da 56ª Expoagro e 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista começa no dia 27, com os portões abertos para o setor Pista e apresentações de João Bosco & Vinícius e João Villa & Rafael. No dia 28, os shows são com Henrique & Juliano e Maju Santana. No dia 29, Jorge & Mateus e Dennis DJ se apresentam. Maiara & Maraisa e Gustavo Mioto sobem ao palco no dia 30. No dia 01 de maio, com os portões abertos para o setor Pista, Os Barões da Pisadinha comandam o show de encerramento da festa.

No esporte, muita emoção e adrenalina na montaria em touros e na prova dos três tambores. As competições serão organizadas pela Liga Nacional de Rodeios e ACR – Associação de Campeões de Rodeio. Na área gastronômica, uma praça de alimentação com grande variedade de lanches, porções, salgados e doces estarão à disposição do público que preza por uma alimentação diversificada.

Estão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Pista, Toro Negro, Toro Negro Vip / Front, e Camarote Boteco São Gabriel. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial (https://expobraganca.com.br/) da festa em até 12 vezes no cartão de crédito. Porém, é importante estar atento quanto a mudança de lotes.

O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Segurança Privada e Equipe de Brigadistas para garantir a segurança do público.

CONCURSO DA RAINHA

Estão abertas as inscrições para o concurso para escolha da Rainha, 1ª Princesa, 2ª Princesa, Madrinha dos Peões e Garota Expoagro da 56ª Expoagro e 29ª Festa do Peão de Bragança Paulista. O Concurso será realizado pela MP Promoções Artísticas, com a coordenação geral da Prefeitura de Bragança Paulista, por meio das Secretarias Municipais do Desenvolvimento dos Agronegócios e de Cultura e Turismo.

As candidatas deverão ter 18 anos completos; altura mínima de 1,60 m; residir em Bragança Paulista; sexo feminino. As rainhas eleitas nas edições anteriores do evento não poderão participar. As inscrições deverão ser feitas no período de 10 de março a 05 de abril, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 251 – Centro). A final do concurso vai acontecer no Clube de Regatas Bandeirantes no dia 15 de abril, a partir das 20h.

Os prêmios para as candidatas eleitas serão fornecidos pela empresa MP Promoções Artísticas. Para o 1º Lugar – Rainha o prêmio será de R$ 3.000,00; para o 2º Lugar – Madrinha, o prêmio será de R$ 2.500,00; o 3º Lugar – Primeira Princesa receberá R$ 2.000,00; o 4º Lugar – Segunda Princesa terá prêmio de R$ 1.500,00; e o 5º Lugar – Garota Expoagro receberá prêmio de R$ 1.000,00.

56ª EXPOAGRO E 29ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE BRAGANÇA PAULISTA

Com uma população de cerca de 170 mil habitantes, Bragança Paulista, localizada na Serra da Mantiqueira, é conhecida como “Cidade Poesia” e “Capital Nacional da Linguiça”. Mas, grandes eventos têm levado o nome do município para todo o Brasil. A Expoagro e a Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista estão a cada ano se consolidando como um dos maiores rodeios do país.

O tradicional evento, que acontece no Parque de Exposições Doutor Fernando Costa, popularmente conhecido como Posto de Monta, tem aproximadamente 250 mil m². Artistas conhecidos nacionalmente, além dos melhores competidores do rodeio brasileiro já se apresentaram na festa, atraindo público de toda a região e inclusive fora do Estado, aquecendo vários setores da economia do município.

Apenas a 88 quilômetros da capital paulista, a cidade de Bragança Paulista também está próxima de municípios como Atibaia, Campinas e São José dos Campos. Ela é cercada por rodovias estruturadas e de segurança como a Fernão Dias, a Dom Pedro I e a Via Dutra, o que facilita a participação do público de diversas cidades e estados.

SHOWS

20/04 – Ícaro & Gilmar e Clayton & Romário

21/04 – Alok e Hugo & Guilherme

22/04 – Zé Neto & Cristiano e Ana Castela

23/04 – Gusttavo Lima e KVSH

27/04 – João Bosco & Vinícius e João Villa & Rafael

28/04 – Henrique & Juliano e Maju Santana

29/04 – Jorge & Mateus e Dennis DJ

30/04 – Maiara & Maraisa e Gustavo Mioto

01/05 – Os Barões da Pisadinha

Data: 20 de abril a 01 de maio

Local: Parque de Exposições Doutor Fernando Costa, Posto de Monta – Avenida Doutor Fernando Costa, s/n – Penha – Bragança Paulista/SP.

Informações: (19) 9 3399 3031 / https://expobraganca.com.br/