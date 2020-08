Médico pioneiro na urologia mundial vem a São José dos Campos fazer cirurgia demonstrativa em paciente do SUS

Conhecido por operar famosos como Lula, Galvão Bueno, Michel Temer e outros, o urologista Dr. Miguel Srougi mostrará sua técnica modelo para médicos do PIO XII

Na próxima segunda-feira, 10 de agosto, às 7h30, o urologista Dr. Miguel Srougi, renomado internacionalmente por ser um dos pioneiros em tratamentos de câncer na próstata, estará no Hospital Pio XII de São José dos Campos para uma cirurgia demonstrativa ao corpo clínico da instituição.

Foi o Dr. Miguel Srougi que trouxe dos Estados Unidos e expandiu para todo o Brasil o tratamento prostatectomia radical, um tipo de cirurgia na próstata que é o mais usado no país atualmente.

Além de ser Professor Titular na USP e ter grande renome em todo o mundo, o médico é também conhecido por ter operado e tratado nomes como Lula, Michel Temer e Galvão Bueno.

A cirurgia beneficiará um paciente do SUS, que terá total suporte da equipe clínica formada pelos médicos Dr. Matheus Siqueira, Dr. Gilberto Chavarria, Dr. Pedro Dias, Dr. Camilo Jorgetti, DR. Fábio Lichand, Dr. João Leão e Dr. Cleverson Biscotto.

Dr. Miguel Srougi

“O professor Miguel Srougi é um dos maiores nomes da urologia brasileira e um dos pioneiros na realização das prostatectomias radicais no país. A presença dele no Vale inspira a todos os cirurgiões urologistas a continuarem trabalhando firme no tratamento do câncer da próstata”, contou o médico Dr. Camilo Jorgetti, coordenador da equipe de urologia do Hospital Pio XII.