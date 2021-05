Como escolher sapatos femininos de festa?

Os sapatos de festa são essenciais para compor um look feminino, pois com esses estilos de calçados, o look fica mais sofisticado, e dependendo do calçado, dá todo o toque final necessário, para que a mulher se sinta glamurosa dos pés à cabeça. Porém, para conseguir um look todo moderno, e que cada peça combine, deve ser escolhido o modelo correto.

A seguir, daremos algumas dicas de como escolher um sapato femnino para festa perfeito, de forma que combine com o restante do look, e dê um ar de mais sofiticação ainda para o público feminino, pois é isso que elas gostam e é como devem se sentir em eventos grandes: elegantes e confiantes.

Sapatos metalizados

Os calçados femininos de estilo metalizados, sendo os clássicos dourado e prateado, são opções perfeitas para serem utilizados em festas e eventos grandiosos, por passar um ar de glamour a mais, o que toda mulher gosta quando se arruma para alguma festa ou evento mais sofisticado.

Esse estilo de calçado, por mais que sejam metalizados, suas cores em si são neutras e clássicas, combinando com todo o estilo e cor de vestido, macacão ou saia, sempre compondo o look feminino dando um ar moderno.

Invista no clássico

Os clássicos nunca saem de moda, e possuem a vantagem de combinar com qualquer estilo de roupa, em qualquer local ou evento. Aposte em scarpins, sandálias e peep toes dos tons nude e preto, pois são modelos que nunca sairão de dentro das tendências, e combinam com qualquer cor de roupa, ou estilo, funcionando para festas, porém no dia a dia também.

Além de combinarem com tudo, os calçados de tons clássicos são muito mais fáceis de serem encontrados no mercado da moda, onde se encontram muitos modelos diferentes, que atenda a todos os gostos, nos tons de nude e preto, favorecendo qualquer mulher, dependendo da sua personalidade e gostos de moda.

Sempre foque no conforto

As sandálias femininas, saltos fechados, entre outros, são modelos lindos e possuem diversas cores e estilos diferentes para agradar qualquer mulher do mundo todo, e serem sempre elegantes nas festas. Mas não compensa quando o foco vai todo na beleza do calçado, mas as pessoas se esquecem de reparar se o calçado é ou não confortável.

O conforto dos sapatos femininos, principalmente para festas, é essencial, pois são ocasiões nas quais as pessoas ficam muitas horas aproveitando, dançando e ficando em pé em grande parte do tempo, e não há pés que aguente quando o sapato não passa conforto. Por isso, além da beleza, a comodidade do sapato conta muito, para favorecer as mulheres em todos os sentidos.

Imagem de Irenna86 por Pixabay